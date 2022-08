SpVgg Unterhaching bejubelt 1:1 gegen „kleine Bayern“ wie einen Sieg

Im Regionalliga-Derby sorgt Mathias Fetsch für den erlösenden Ausgleich

Von Robert M. Frank schließen

Mit einem 1:1-Remis endet vor 4000 Fußballfans das Lokalderby der Regionalliga Bayern zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Bayern II.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching trennt sich vor 4000 Zuschauern im Sportpark vom FC Bayern München II dank einer starken kämpferischen Vorstellung in der Schlussphase des Spiels und nach einer Portion Glück im ersten Durchgang mit 1:1 (0:0). Dass Haching somit die Tabellenführung einbüßte (neuer Spitzenreiter ist DJK Vilzing), sei „nebensächlich“, hieß es.

Nur Stunden vor der Partie der SpVgg Unterhaching gegen den FC Bayern München II hatte SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner noch in seinem Nebenjob als TV-Experte das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund vor Ort im Breisgau verfolgt und kommentiert. Tags sah Wagner dann ebenso wie 4000 Fußballfreunde im Unterhachinger Sportpark in der Regionalliga Bayern ein ähnlich spannendes Spiel zwischen seiner Mannschaft und den Amateuren des FC Bayern.

Das ereignisreiche Derby zwischen den beiden Nachbarklubs hatte es in sich. Zahlreiche Torchancen auf beiden Seiten, ein verschossener Elfmeter der Gäste sowie vergebene Hachinger Möglichkeiten im zweiten Durchgang kennzeichneten das packende Spiel. „Für alle neutralen Zuschauer war das ein schönes Spielchen“, resümierte Wagner.

Copado verschießt Elfmeter

Nach dem Schlusspfiff wirkten allerdings die Münchner etwas niedergeschlagener, dass sie keinen Dreier aus dem Unterhachinger Sportpark mitnehmen konnten. Und das hatte einen Grund. Denn in der ersten Halbzeit ließen die Amateure des deutschen Rekordmeisters zu viele Chancen liegen. Die Bayern mussten sich zum einen über einen verschossenen Foulelfmeter des in Haching über seine Großfamilie verwurzelten Bayern-Stürmers Lucas Copado Schrobenhauser (15.) ärgern, den SpVgg-Schlussmann René Vollath stark parierte (15.). Und über eine vertane Chance zur Führung durch Grant-Leon Ranos, der das Hachinger Tor freistehend vor Vollath deutlich verfehlte (16.).

Zwar hatten auf der Gegenseite auch die diesmal tiefer als sonst in der Defensive stehenden Hausherren nach einem Gewühl im Gäste-Strafraum eine gute Chance auf den ersten Treffer. Allerdings verbuchten die Bayern neben den zwei Großchancen weitaus mehr Spielanteile, was auch der defensiveren Grundordnung der SpVgg geschuldet war.

Im zweiten Durchgang belohnten sich die Gäste für ihre Überlegenheit, nachdem sich Innenverteidiger Antonio Tikvic ein Herz gefasst hatte und den Ball nach einem Solo über das komplette Spielfeld aus 30 Metern beherzt ins Kreuzeck des Hachinger Tores zum 0:1 drosch (47.). Hätte Lovro Zvonarek wenig später mit seinem Flachschuss anstelle des rechten Pfostens das Tor zum 2:0 getroffen (51.), wäre die Vorentscheidung gefallen.

+ So freut sich Haching-Trainer Sandro Wagner über den Ausgleich und das Derby-Remis. © Sven Leifer

So aber blieben die Hachinger nicht nur in der Partie, sondern wurden mit fortlaufender Spieldauer immer stärker. Nachdem Vollath einen weiteren Gegentreffer mit zwei starken Paraden hatte verhindern können (56., 73.), läutete die SpVgg einen Sturmlauf in der Schlussviertelstunde ein. Nach einem knapp am rechten Pfosten vorbeigezielten Flachschuss des gut aufgelegten Hachinger Außenverteidigers Max Lamby (80.) sowie zwei guten Chancen von Boipelo Mashigo (81., 82.) schlug die Heimelf über ihr eingewechseltes Offensivtalent Maurice Krattenmacher zu. Der 17-Jährige leistete die Vorarbeit für Hachings Top-Torjäger Mathias Fetsch, der nach einer mustergültigen Brustannahme und einem anschließenden satten Schuss aus kurzer Distanz seinen umjubelten vierten Saisontreffer zum 1:1 erzielte (84.).

Bis zum Schlusspfiff rannten die Gastgeber gegen nun etwas leichtsinnig agierende Münchner weiter an, ein glücklicher Last-Minute-Sieg im Derby war allerdings nicht mehr drin. „Wir können mit dem Punkt gut leben“, sagte Torschütze Fetsch. Der Verlust der Tabellenführung in der Regionalliga Bayern war angesichts des rassigen Derbys nebensächlich. „Taktisch bin ich zufrieden, wie wir es gemacht haben. Für mich war es der nächste wichtige Entwicklungsschritt, in einem Spiel auch mal tiefer zu stehen und dann auch ruhig zu bleiben, wenn der Gegner den Ball hat“, freute sich Wagner.

SpVgg Unterhaching: Vollath - Ehlich, Pisot, J. Welzmüller, Lamby (81. Bauer) - Mashigo (90. Grob), Stiefler, Zentrich (75. Krattenmacher), Skarlatidis (61. Hausmann) - Hobsch, Fetsch

Tore: 0:1 Tikvic (57.), 1:1 Fetsch (84.)

Bes. Vorkommnis: Vollath (Haching) hält einen Foulelfmeter von Copado (15.).