SV Heimstetten bejubelt „Sieg des Willens“

Von: Patrik Stäbler

Energischer Einsatz: Der Heimstettner Bernard Mwarome (l.) blockt den Kapitän des FC Augsburg II ab. © Dieter Michalek

Auch ohne sieben Stammspieler jubelt der SV Heimstetten in der Regionalliga Bayern: Eine Rumpftruppe erkämpft sich einen 4:3-Sieg gegen die Bundesliga-Reserve des FC Augsburg.

Heimstetten – Als der FC Augsburg II in der 93. Minute einen letzten Verzweiflungsball in die Hälfte des SV Heimstetten schlägt, da scheint es einen Moment lang so, als wolle Mohamad Awata lieber den Kopf einziehen – was keineswegs erstaunlich wäre. Denn der Syrer in Diensten des SVH ist in der ersten Halbzeit dieser Regionalligapartie unsanft mit einem Gegner zusammengerasselt und trägt seitdem einen nicht eben akkurat gewickelten Turban um sein Haupt.

Trotz dieser Vorgeschichte steigt der 28-Jährige in der Nachspielzeit doch noch zum Luftkampf hoch, köpft die Kugel aus der Gefahrenzone und lässt anschließend einen Urschrei los, wie man ihn sonst von Speerwerfern nach besonders gelungenen Versuchen kennt. Awata bejubelt sich, bejubelt seine Aktion und bejubelt seine Mannschaft, die an diesem Nachmittag mehrere Magenschwinger hat wegstecken müssen und dennoch keine sechzig Sekunden später einen 4:3-Erfolg feiert – einen „Sieg des Willens“, wie es Doppel-Torschütze Sebastiano Nappo später bezeichnet.

Überdies ist es der Sieg einer Rumpftruppe, schließlich hätten bei seiner Elf nicht weniger als sieben „absolute Stammspieler“ gefehlt, gibt Trainer Christoph Schmitt hinterher zu Protokoll. Doch trotz dieser schwierigen Ausgangslage landet der SVH den vierten Heimsieg in Serie, der obendrein ein Big Point im Abstiegskampf ist. Denn da die Konkurrenz diesmal – anders als in den Vorwochen – fast durchgehend leer ausgeht, vergrößert Heimstetten den Vorsprung auf Relegations- und Abstiegsplätze auf drei respektive sieben Punkte. Und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt kann der SVH bereits am Mittwoch machen, wenn er beim Drittletzten SpVgg Greuther Fürth II zum Nachholspiel antritt.

Ex-Augsburger Sebastiano Nappo trifft doppelt

Wollen die Heimstettner ihre Erfolgsserie dort fortsetzen, sollten sie an die Leistung in der ersten Hälfte gegen Augsburg anknüpfen. Da habe sein Team „sehr konsequent verteidigt“, lobt Schmitt, und außerdem seine wenigen Chancen eiskalt genutzt - dank Sebastiano Nappo. Denn ausgerechnet der Ex-Augsburger köpft den SVH in Führung und leitet fünf Minuten vor der Pause auch das zweite Tor durch einen fulminanten 25-Meter-Kracher ein. Dieser fliegt zwar bloß ans Lattenkreuz, doch von dort springt die Kugel zu Emre Tunc, der sie mühelos zum 2:0 einschiebt.

Nach dem Wechsel geraten die Platzherren dann kurzzeitig ins Wanken, als Augsburg den Anschlusstreffer erzielt. Doch nur wenige Minuten später stellt erneut Nappo den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her, sodass kaum jemand unter den nicht mal 150 Zuschauern noch ernsthaft mit einem Comeback der Gäste rechnet – zu Unrecht, wie sich zeigt.

Denn im Gefühl des sicheren Sieges wird Heimstetten nachlässig und lädt den FCA zu zwei Treffern binnen vier Minuten ein. Allein das letzte Wort in diesem spektakulären Spiel hat der SVH: Nach einem Konter setzt der eingewechselte Alexis Fambo den Ball zielgenau neben den Pfosten – ein Treffer, den er mit einem artistischen Rückwärtssalto feiert. Nach seinem 4:3 müssen die Heimstettner noch zehn Minuten lang zittern, ehe sie ihren dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen bejubeln dürfen.

SV Heimstetten - FC Augsburg II 4:3 (2:0)

SVH: Knauf, Micheli, Günzel, Gebhart (75. Fambo), Sengersdorf, Mwarome, Awata, Riglewski, Tunc, Nappo (66. Reuter), Skrijelj.

Tore: 1:0 Nappo (24.), 2:0 Tunc (40.), 2:1 Keereerom (52.), 3:1 Nappo (56.), 3:2 Gruber (72.), 3:3 Müller (76.), 4:3 Fambo (84.).

Schiedsrichter: André Denzlein (1. FC Hochstadt).

Zuschauer: 130.