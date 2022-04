SV Heimstetten kompensiert fünf Ausfälle bei 0:0 in Nürnberg

Von: Patrik Stäbler

Mit dem 0:0 beim 1. FC Nürnberg II kann der SV Heimstetten letztlich recht zufrieden sein. Der Fußball-Regionalligist musste fünf Stammspieler ersetzen - und am Ende auch noch seinen Kapitän.

Heimstetten – In der Schlussminute der regulären Spielzeit setzt der SV Heimstetten zum Lucky Punch an – oder genauer gesagt: zum Lucky Header. So kommt der aufgerückte Abwehrmann Sandro Sengersdorf nach einer Ecke aus sieben Metern frei zum Kopfball – setzt die Kugel aber eine Armlänge neben das Gehäuses von Patric Klandt, Torwart des 1. FC Nürnberg II.

„Da hätten wir das 1:0 machen dürfen, doch leider geht er vorbei“, wird SVH-Trainer Christoph Schmitt nach dem Abpfiff hadern. „Das war am Ende des Tages ein bisschen ärgerlich.“ Doch schon im nächsten Satz fügt der Coach des Regionalligisten hinzu: „Wir sind zufrieden mit dem Punkt und nehmen den so mit.“ Schließlich bleibt sein abstiegsbedrohtes Team durch das torlose Remis gegen die Nürnberger Profi-Reserve in der Tabelle weiter über dem Strich – wenngleich nur dank der besseren Torbilanz.

Die Zufriedenheit Schmitts nach dem 0:0 dürfte auch an der Ausgangssituation gelegen haben, die gleich aus zweierlei Hinsicht gegen seine Elf sprach. Zum einen hat der SVH seit dem Regionalligaaufstieg 2018 kein einziges Duell gegen die Nürnberger gewinnen können. Zum anderen war die Personallage bei Heimstetten ungefähr so angespannt wie die Nerven eines Teenagers beim ersten Date.

So fehlten bei den Gästen nicht nur die verletzten Fabio Sabbagh, Sascha Hingerl, Mohamad Awata und Jasper Maljojoki – mithin vier potenzielle Innenverteidiger. Sondern kurzfristig fiel auch noch Stammkeeper Maximilian Riedmüller aus, für den Moritz Knauf das Tor hütete. Er hatte bis dato in dieser Saison erst in einem Ligaspiel zwischen den Pfosten gestanden war – nämlich bei der Auswärtspartie in Unterhaching, wo der 20-Jährige viermal hinter sich greifen musste.

Diesmal jedoch hielt Knauf seinen Kasten über 90 Minuten sauber, was freilich auch einer gut organisierten Abwehr zu verdanken war. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt und mannschaftlich geschlossen verteidigt“, lobt Schmitt, dessen Team im ersten Durchgang nur eine Halbchance von Nürnbergs Jens Castrop zuließ. Auf der anderen Seite brachte Heimstetten offensiv ebenfalls wenig zustande – einmal abgesehen von Emre Tunc’ feiner Einzelaktion nach 14 Minuten, bei der er im Abschluss jedoch zu ungenau zielte.

Auch nach dem Wechsel blieben die Abwehrreihen auf beiden Seiten dominant. Bezeichnenderweise resultierte die gefährlichste Aktion durch einen Kopfball von SVH-Verteidiger Yannick Günzel aufs eigene Tor, den Moritz Knauf sehenswert parierte. Gut eine Viertelstunde vor Schluss folgte dann ein Schockmoment für Heimstetten, als Lukas Riglewski bei einer Flanke im Rasen hängen blieb, zu Boden ging und ausgewechselt werden musste.

Für den Kapitän kam Alexis Fambo in die Partie, der kurz vor dem Abpfiff noch jene Ecke in den Strafraum trat, die Sandro Sengersdorf nur haarscharf am Tor vorbeiköpfte. Und so blieb es beim letztlich gerechten 0:0 – ein Ergebnis, das vor allem der SVH als Erfolg werten kann.

1. FC Nürnberg II - SV Heimstetten 0:0

SVH: Knauf, Günzel, Micheli, Gebhart, Sengersdorf, Mwarome, Reuter, Steimel, Riglewski (74. Fambo), Tunc, Nappo (78. Kovacevic).

Schiedsrichter: Martin Speckner (SG Schloßberg 09).

Zuschauer: 110.