Drei Tore von Max Zander: SV Pullach fegt Unterföhring in Relegation 4:1 weg

Von: Umberto Savignano

Nicht zu bremsen ist der pfeilschnelle Max Zander (im schwarzen Dress), hier beim 1:0, der für den SV Pullach drei Tore beim 4:1-Sieg zum Relegationsauftakt beim FC Unterföhring erzielt. © Dieter Michalek

Pullach – Die erste Etappe auf dem Weg zum Klassenerhalt hat der SV Pullach mit Bravour bewältigt: Die Raben gewannen das Hinspiel der ersten Runde in der Bayernliga-Relegation beim FC Unterföhring mit 4:1 (1:0). Überragend dabei: Max Zander, der die ersten drei Tore zum wichtigen Sieg beisteuerte. „Wir haben von der ersten Minute an umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, lobte der Sportliche Leiter und Interimscoach des SV Pullach, Theo Liedl, sein Team.

Während Liedl kurzfristig wieder auf Mälek Amdouni und Mert Yildiz bauen konnte, deren Rot-Sperren abgelaufen waren, musste Unterföhring auf sein starkes Mittelfeld-Duo Maximilian Siebald und Bastian Fischer sowie auf Stürmer Robin Volland verzichten, und das war dem Landesliga-Zweiten vor 425 Zuschauern anfangs auch deutlich anzumerken. Die Pullacher standen hingegen hinten sicher und konterten zielstrebig.

In der vierten Minute zielte Zander noch knapp vorbei, in der 18. machte er es nach starker Vorarbeit von Fabian Czech, der sich gegen zwei Unterföhringer durchsetzte und dann schön in die Tiefe passte, besser, traf zum 0:1 ins lange Eck. Danach kam der FCU, der nach einer halben Stunde mit der schweren Verletzung von Ajlan Arifovic (Verdacht auf Beckenbruch) einen weiteren personellen Rückschlag verkraften musste, aber besser in die Partie. „Wir haben in den ersten 20 Minuten sehr gut gespielt, dann aber den Faden verloren“, so Liedl. „Die Unterföhringer haben mit Dreierkette gespielt, dadurch hatten sie im Mittelfeld immer einen Mann mehr. Da haben wir uns teilweise schwergetan.“

Traumstart im zweiten Durchgang

Doch die Raben überstanden die Schlussphase der ersten Halbzeit schadlos und erwischten einen Traumstart in den zweiten Durchgang: Wieder schickte Czech Zander, der eiskalt zum 0:2 vollstreckte (51.). Kurz danach wurde es erstmals richtig gefährlich vor dem SVP-Kasten, doch Andreas Faber köpfte aus kurzer Distanz vorbei (55.). Im direkten Gegenzug schlug wieder Zander zu: Diesmal von Diep wunderbar eingesetzt, lupfte er über Keeper Sebastian Fritz hinweg zum 0:3 ins Netz (56.). „Da war die Dreierkette des Gegners auch wieder ein Vorteil für uns, weil wir mehr Raum hatten“, analysierte Liedl. „Bei den Toren haben wir dreimal sensationell in die Tiefe gespielt. Das war genau das, was wir wollten und Max hat das mit seiner Schnelligkeit sehr gut ausgenutzt. Da ist er kaum zu halten.“

Doch die Gastgeber wehrten sich und witterten nach dem 1:3 durch Vincent Heller, der von der Strafraumgrenze völlig ungestört abziehen durfte (65.), Morgenluft. „Marseiler köpft den Ball in die Mitte statt seitlich raus, so können die Unterföhringer am Strafraum querlegen. Das sind die Fehler, die wir immer wieder machen“, ärgerte sich Liedl über den Gegentreffer, der den Erfolg aber nicht mehr gefährdete, denn SVP-Kapitän Martin Bauer stellte nach Czech-Freistoß und Diep-Kopfballverlängerung den alten Abstand schnell wieder her (68.).

Danach brachten die Raben den Erfolg souverän über die Bühne. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spielfeld gut eng gemacht und nicht viel zugelassen. Wir haben guten Fußball gespielt und ein sehr gutes Ergebnis geholt, das auch in Ordnung geht. Unterm Strich bin ich zufrieden“, bilanzierte Liedl.

Komfortable Ausgangslage fürs Rückspiel

Die Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag (14 Uhr) ist damit äußerst komfortabel, zumal in der Relegation noch die im Europapokal jüngst abgeschaffte Auswärtstorregel gilt: Bei Torgleichheit nach zwei Partien kommt das Team weiter, das auf des Gegners Platz öfter getroffen hat. Unterföhring muss in Pullach also mindestens vier Tore schießen. Trotzdem warnt Liedl: „Die Messe ist noch nicht gelesen.“

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Gracic, Steinacher (46. Marseiler), Eck, Amdouni (73. Riederer), Bauer (80. Gaigl), Burghard, Czech (85. Saibou), Zander (60. Yildiz), Diep

Tore: 0:1 Zander (18.), 0:2 Zander (51.), 0:3 Zander (56.), 1:3 Heller (65.), 1:4 Bauer (68.)