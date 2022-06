Relegation Oberbayern 2022: Letzte Chance, alles oder nichts! Lucky-Loser-Runde am Donnerstag

Von: Tim Hempfling

Der SV Eurasburg um Kapitän Valentin Seelbach (re.) darf noch einmal in der Lucky-Loser-Runde ran. Gegen den ASC Geretsried (li.) reichte es nicht für den Klassenerhalt. © rst

Die Relegation kommt langsam, aber sicher zum Ende. In der Lucky-Loser-Runde der Relegation bieten sich noch drei freie Plätze in einer der Kreisklassen Zugspitze.

Relegation zur Kreisklasse Zugspitze: Lucky-Loser-Runde um die letzten freie Plätze

In der Kreisklassen-Relegation Zugspitze steht noch eine Lucky-Loser-Runde an. Die sechs Verlierer aus der 1. Runde haben damit eine letzte Chance, doch noch einen Startplatz in der Kreisklasse zu ergattern. Pentenried bekommt es mit Germering zu tun, Eurasburg empfängt die Sportfreunde aus Egling-Straßlach und Schongau trifft auf den FSV Eching.

Der TSV Pentenried empfängt den SV Germering im Alles-oder-Nichts-Spiel. Die Gastgeber scheiterten in der 1. Runde gegen den Gautinger SC. Dem 4:4-Hinspiel-Unentschieden folgte eine bittere 0:1-Heimniederlage im Rückspiel. Der SV Germering spielte ebenfalls Unentschieden im Hinspiel (1:1). Dann folgte aber eine 1:3-Rückspiel-Niederlage. Anpfiff im Spiel um die Kreisklasse ist um 18:30 Uhr.

Der SV Eurasburg-Beuerberg trifft um 18:30 Uhr auf die SG SF Egling/ SV Straßlach. Dabei mussten sich die Eurasburger in der ersten Chance zum Klassenerhalt deutlich geschlagen geben. Gegner ASC Geretsried war in beiden Spielen deutlich überlegen, deswegen gehen die 1:3 und 0:3-Niederlage für den SV in Ordnung. Die Sportfreunde aus Egling/Straßlach hingegen hatten einen Krimi hinter sich. Gegen den SV Warngau ging es bis ins Elfmeterschießen. Dort verlor man letztlich mit 5:7.

Im letzten Spiel des Tages treffen der TSV Schongau und der FSV Eching am Ammersee aufeinander. Die Schongauer verpassten den Aufstieg nur knapp: Ein 1:0-Hinspielerfolg gegen den SV Igling reichte nicht, denn das Rückspiel verloren sie mit 1:3. Die Echinger gingen zweimal leer aus. Einer 0:2-Hinspielniederlage folgte eine 0:8-Blamage bei der Reserve des Bayernligisten Landsberg. Anpfiff im alles entscheinden Spiel um den letzten Kreisklassen-Platz ist um 19:00 Uhr.