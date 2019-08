Sogar zweistelliges Ergebnis möglich bei Fußball-Show des FC Deisenhofen

BAYERNLIGA SÜD

Beobachter munkeln, dieses Fußballspiel hätte auch zweistellig ausgehen können. Am Ende blieb der FC Deisenhofen gnädig(er).

Deisenhofen – Es war, vor allem in der zweiten Hälfte, eine Fußball-Demonstration, dieses 5:1 (2:1) des FC Deisenhofen über Türkspor Augsburg 1972. Bei konsequenter Chancenauswertung wäre durchaus ein zweistelliger Erfolg drin gewesen. „Ein Superspiel, eines der besten, die ich bisher von meiner Mannschaft gesehen habe“, schwärmte Trainer Hannes Sigurdsson.

Sein Team erwischte einen Blitzstart: Schon in der zweiten Minute traf Tobias Rembeck von rechts über den Umweg des Innenpfostens zum 1:0. Doch der Mitaufsteiger wehrte sich: Deisenhofens Keeper Enrico Caruso war erst bei einem Freistoß gefordert (8.), dann parierte er gegen David Kazaryan glänzend (16.). Kurz darauf durfte aber erneut der FCD jubeln: Nach Rembecks Rückpass lupfte Michael Bachhuber den Ball bei der Annahme und versenkte ihn volley im Netz (19.). Nur 60 Sekunden später lief der Torjäger allein aufs Augsburger Gehäuse zu, schloss aber zu überhastet ab (20.). Nun schienen die Deisenhofner das Geschehen völlig im Griff zu haben, doch sie verpassten das dritte Tor, vor allem in der 31. Minute: Bachhuber hatte nach innen gelegt, doch Evrad Ulrich Ngeukeu und Tobias Muggesser leiteten in guter Position jeweils weiter statt abzuschließen und als Martin Mayer an der Reihe war und sich ein Herz fasste, wurde sein Schuss abgeblockt. Und hinten schlich sich einmal der Schlendrian ein: Giovanni Goia vollendete eine zwar schöne Kombination der Augsburger, aber die Blauhemden leisteten bei diesem 2:1 auch kaum ernsthafte Gegenwehr (44.).

Den zweiten Durchgang begannen die Hausherren wie den ersten, mit einem schnellen Treffer nämlich: Bachhuber nahm eine Ngeukeu-Flanke mit der Brust an und netzte aus spitzem Winkel wieder volley ein (47.). Das 3:1 war der Startschuss zu einer Deisenhofner Fußball-Show, die allerdings durch die nachlassende Gegenwehr der Augsburger begünstigt wurde, wie Mittelfeldmotor Martin Mayer fand, der in Anspielung auf die mangelnde Einstellung der Gäste nach dem Wechsel meinte: „Sie haben es uns leicht gemacht.“

Die Zuschauer durften sich fortan an einem Spektakel erfreuen, dem sich nur Thomas Reichlmayr ernsthaft widersetzte. „Ein Super-Torwart“, lobte Sigurdsson den Türkspor-Keeper, der zunächst bei Rembecks eher harmlosem Versuch aus bester Position noch leichtes Spiel hatte (52.), dann aber gegen Bachhuber (62.) und Rembeck (64.) Klasse-Paraden zeigte. Allen Chancen gingen tolle Spielzüge voraus. Als Bachhuber nach Marco Finsters Flanke im Strafraum fiel, war dann ein Elfmeter und damit das 4:1 fällig: Finster verwandelte souverän (72.) und erhöhte auch auf 5:1 (78.), nachdem Rembeck ein weiteres Mal am grandios reagierenden Reichlmayr (75.) gescheitert war. Auch nach dem fünften Tor hätten die Blauhemden das Resultat in drei, vier Situationen noch höher schrauben können.

Trotz der feinen spielerischen Klinge, mit der seine Truppe diese Partie über weite Strecken ausfocht, zeigte sich Sigurdsson vor allem von der Beharrlichkeit begeistert, mit der sie den Gegner letztlich in seine Einzelteile, also technisch beschlagene Individualisten, denen der Zusammenhalt fehlte, zerlegte: „Gibst du so einer Mannschaft eine Chance, dann kann es auch anders ausgehen. Aber die Einstellung und die Mentalität meiner Spieler sind super. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft.“

FC DEISENHOFEN – TÜRKSPOR AUGSBURG 5:1

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser (76. Schneiker), Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Martin Mayer (72. Yimez), Müller-Wiesen, Finster, Ngeukeu, Bachhuber (72. Schmid)

Tore: 1:0 Rembeck (2.), 2:0 Bachhuber (19.), 2:1 Goia (44.), 3:1 Bachhuber (47.), 4:1 Finster (72., Foulelfmeter), 5:1 Finster (78.)