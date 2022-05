Trainer-Legende Anton Plattner macht Schluss

Von: Guido Verstegen

Eine Ära geht zu Ende: Den Abschied vom Fußball verkündet jetzt die Dornacher Trainer-Legende Anton Plattner – nach der Saison hört der 73-Jährige auf. © Archiv Gerald Förtsch

Eine Ära geht zu Ende: Anton Plattner hört nach dieser Saison beim Fußball-Bezirksligisten SV Dornach und beschließt damit seine 45-jährige Laufbahn als Trainer.

Dornach – Eine Ära geht zu Ende: Anton Plattner hört nach dieser Saison beim Fußball-Bezirksligisten SV Dornach und beschließt damit seine 45-jährige Laufbahn als Trainer. Seine Elf holte mit dem 2:2 (1:1) bei der SpVgg Kammerberg nach zuletzt drei Pleiten in Serie einen wichtigen Punkt.

Als die Spieler des SV Dornach am Samstag im Kammerberg zu ihrer Auswärtspartie aufliefen, da wussten sie schon Bescheid: Anton Plattner ist nur noch bis zum Ende dieser Saison ihr Trainer – und wird zukünftig nicht mehr an der Seitenlinie stehen. „Ich habe es meiner Frau versprochen, und Stand jetzt bleibt es auch dabei“, sagte der 73-Jährige, der im Juni 1977 als Spielertrainer des TSV Eching begann und zu einer Trainer-Legende im Landkreis wurde. Nach „nervenaufreibenden und kräftezehrenden“ zwei Jahren in der Corona-Pandemie habe er nun das Gespräch mit dem neuen Vorstand des Vereins gesucht und über seine Pläne informiert, erklärte Plattner.

SV Dornach baut seine Führungsriege um

Die Dornen stellten sich am Freitag personell anders auf: Peter Aicher (bisher Sponsoren und Medien) löst Gerhard Vodermeier als 1. Vorstand ab, Florian Ofenstein übernimmt das Amt des bisherigen 2. Vorstands Klaus Zornek, der zugleich Fußball-Abteilungsleiter war. Dieses Amt hat nun der 3. Vorstand René Reiter inne, der unter Plattner in der ersten Mannschaft aufläuft.

„Im Moment bin ich wirklich froh, dass ich da rauskomme“, betonte Plattner, der zuletzt nicht in die personellen Planungen für die nächste Saison eingebunden war.

2:2-Remis ist wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt

Seine Mannschaft muss noch die für den direkten Klassenerhalt nötigen Punkte sammeln und machte mit dem 2:2 (1:1) bei der SpVgg Kammerberg einen wichtigen Schritt. „Am Ende müssen wir mit dem Unentschieden zufrieden sein“, sagte Plattner, der eine schwache Anfangsphase und eine schwache Schlussphase seiner Schützlinge sah.

Die ließen sich beim 0:1 vom Gegner überraschen: Thomas Nefzger war 20 Meter schräg versetzt zum Tor nach einem Zusammenprall zu Boden gegangen, rappelte sich dann wieder auf und traf gegen die auf einen Pfiff wartende SV-Abwehr (14.). Matthias Regiert glich für die Gäste kurz vor der Pause aus (45.), Dominik Goßner traf nach dem Wechsel dann ähnlich glücklich wie die Kammerberger bei ihrer Führung mit einer Bogenlampe zum 2:1 (48.). Ein aus Plattners Sicht unberechtigter Strafstoß („René Reiter hat seinen Gegenspieler gar nicht getroffen“) führte zum Kammerberger Ausgleich –- Niklas Kiermeier traf vom Punkt (60.).

SpVgg Kammerberg - SV Dornach 2:2 (1:1).

SV Dornach: Dörsch - Wanzinger, Leidecker /(71. Akbulut), Soheili, Reiter - Partenfelder, Goßner, Regiert (71. Tokoro), Buck - Ring - Amadodin.

Tore: 1:0 T. Nefzger (14.), 1:1 Regiert (45.), 1:2 Goßner (48.), 2:2 Kiermeier (60., Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Martin Horne (München).

Zuschauer: 80