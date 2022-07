FV Illertissen reist voller Respekt zur SpVgg Unterhaching: „Eigentlich haben wir keine Chance“

Von: Robert M. Frank

Das soll sich nicht wiederholen: Vergangene Saison verlor die SpVgg Unterhaching daheim 0:2 gegen den FV Illertissen – nach dem Spiel diskutierten die Spieler mit wütenden Fans. Diesmal wollen die Hachinger es besser machen. © Sven Leifer

Für die SpVgg Unterhaching steht an diesem Samstag (14 Uhr) das erste Heimspiel der laufenden Saison in der Regionalliga Bayern an. Am zweiten Spieltag reist der FV Illertissen in den Sportpark.

Unterhaching - Nach dem 3:1-Erfolg zum Saisonauftakt beim TSV Buchbach gehen die Hachinger als Favorit ins Rennen. SpVgg-Co-Trainer Thomas Kasparetti möchte das Team aus Schwaben nicht unterschätzen. Wenngleich die Mannschaft von Trainer Marco Conrad mit einem 1:2 zum Auftakt gegen Aschaffenburg schlecht aus den Startlöchern gekommen ist, erinnert sich Kasparetti insbesondere an die starken Illertissener Leistungen in der Vorsaison. Der damals in der Abschlusstabelle auf Rang sieben gelandete Klub hat sich in beiden Partien gegen Haching stark präsentiert. Sowohl beim 0:2 im September 2021 im Hinspiel im Unterhachinger Sportpark als auch beim 2:0-Auswärtserfolg der SpVgg vor knapp drei Monaten hatten sich die Illertissener als schwerer Brocken erwiesen.

„Illertissen hat nach der tollen Vorsaison einen kleinen Umbruch zu meistern, es wird spannend sein zu sehen, wie sie aus den Startlöchern kommen. Vielleicht haben sie auch das Pokalspiel nächste Woche im Kopf. Ich bin gespannt, wie sie das ausblenden können“, ließ Hachings Co-Trainer in einer Videobotschaft verlauten.

Der kommende Gegner zeigt vor dem Spiel zumindest schon einmal eine gehörige Portion Respekt vor dem aktuellen Tabellendritten, der in dieser Saison im Kampf um die Meisterschaft ein Wörtchen mitreden möchte. „Natürlich ist das der Topfavorit, der schon beim ersten Spiel gezeigt hat, wo er hin will. Die Hachinger werden uns von Anfang an unter Druck setzen, operieren gern mit langen Bällen, um dann nachzurücken“, mutmaßt Marco Konrad, Trainer des FV Illertissen, gegenüber dem Online-Portal Fupa.net. „Eigentlich haben wir keine Chance, aber die müssen wir dann nutzen. Zudem ist es für unsere jungen Spieler, von denen neun unter 23 sind, sicher ein Erlebnis, in so einem Stadion und vor so einer Kulisse zu spielen. Wenn sie dann noch etwas Zählbares mitnehmen können, wäre das umso schöner.“

Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner dürfte beim ersten Auftritt vor heimischem Publikum mit einer ähnlich Startformation auflaufen wie zuletzt in Buchbach. Beim erfolgreichen Saisonauftakt gab es sowohl leistungs- als auch verletzungsbedingt keine Ausfälle. Somit bleibt die Verletztenliste auch beim zweiten Saisonspiel gleich: Florian Roggermeier, Stephan Hain, Dominik Stahl, Maximilian Welzmüller und Tizian Zimmermann fallen weiterhin aus. Die Freude auf den Auftritt vor den heimischen Fans ist bei den Rot-Blauen vor dem Heimspiel-Auftakt ungebremst. „Die Mannschaft ist sehr gut drauf, sehr konzentriert, sehr fokussiert. Die Jungs sind positiv angespannt, genau so soll es auch sein“, schildert Kasparetti.

SpVgg Unterhaching: Vollath - Ehlich, Pisot, Zentrich, Lamby - Mashigo, Stiefler, Westermeier, Maier - Hobsch, Schmid