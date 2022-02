Gaedke rettet FC Ismaning einen Punkt

Zweikampfstark: Ismanings Daniel Bux im Spiel gegen Schwaben Augsburg. © Förtsch

Gastgeber gleichen kurz vor Schluss gegen Schwaben Augsburg zum 1:1 aus

Ismaning – Es läuft nicht wirklich rund für den FC Ismaning, der nach einer eigentlich gute verlaufenen Vorbereitung mit großen Problemen in die Bayernliga startet. Personell fährt man auf der letzten Rille und dazu lässt man sich von Gegentoren aus der Bahn werden. Vor diesem Hintergrund war das 1:1 (0:1) gegen den TSV Schwaben Augsburg ein Punktgewinn und das spielfreie Wochenende kommt nun gut gelegen. Die Ismaninger haben zwar einen breiten Kader, aber der ist nun längst auch an seinen Grenzen angelangt. Es ist eine frustrierende Mischung aus Corona, Langzeitverletzten, Rückkehrern mit Trainingsrückstand und an mit diversen Problemen beladenden Spielern, denen man keine Pause geben kann.

Auch wenn die Ismaninger gegen Augsburg eine volle Ersatzbank hatten, war die Lage bei weitem nicht so toll, die es auf dem Spielberichtsbogen aussah. Und dann kam auch noch in der 5. Minute ein Tor dazu, das so nie und nimmer passieren durfte. Nach einer Ecke kam Bastian Kurz aus kurzer Distanz zum Kopfball, aber Torwart Cedomir Radic parierte glänzend. Die Ismaninger passten noch ein zweites Mal nicht auf, und so konnte der Augsburger Angreifer im Nachschuss seinen neunten Saisontreffer erzielen. So eine Doppeleinladung zum Torschuss gibt es selten in der Bayernliga.

In der Vorwoche gegen Kirchanschöring hatten die Ismaninger bei der 0:1-Niederlage gut eine Stunde ein ordentliches Spiel gemacht und waren dann nach dem Gegentor eingebrochen. Dies war auch nach dem frühen Augsburger Tor zu beobachten. In der Folgezeit waren die Schwaben die bessere Mannschaft und dem zweiten Tor näher als dem 1:1. „Ich kann mir das selbst nicht erklären“, sagte später Trainer Mijo Stijepic, „weil mit einem 0:1 nichts passiert ist und auch mit einem 0:2 noch nicht.“

Der FCI kam zurück mit einem jungen Mann, der das Glück ein Stück weit erzwang. Dominic Krizanac setzte sich auf rechts durch, nahm einen nach oben fliegenden Ball mit der Brust an und flankte Volley mit Risiko und guten Wünschen. Dieser Mut wurde belohnt, weil der Ball den Kopf von Sturmkante Daniel Gaedke fand, der zum 1:1 einnetzte (84.) .

Yasin Yilmaz mit klugem Pass

Kurz darauf hätte es fast noch einen Matchball gegeben, als Yasin Yilmaz einen klugen Pass spielte, aber Peter Schädler sich durch einen technischen Fehler bei der Ballannahme aller Chancen beraubte.

FC Ismaning – Schwaben Augsburg 1:1 (0:1). FCI: Radic - Kubina, Jobst, Roth (48. Gaedke), Krizanac - Weber, Bux, Schad, Mittermaier, Schädler - Hauk. Tor: 0:1 Kurz (5.), 1:1 Gaedke (84.). Schiedsrichter: Peter Dotzel (Heidenfeld). Zuschauer: 120.