Kommentar zur 3.-Liga-Rückkehr: Ganz Haching freut sich auf eine starke Liga

Von: Robert Gasser

Manni Schwabl und die SpVgg Unterhaching feiern den Aufstieg. © IMAGO/Ulrich Wagner

Was waren das für zwei Jahre, die hinter der SpVgg Unterhaching liegen! Nach dem Abstieg aus der 3. Liga mit dem schwachen Trainer Arie van Lent lag die Mannschaft in Trümmern.

Trainernovize Sandro Wagner übernahm, musste in seiner Anfangsphase freilich doch einiges Lehrgeld zahlen. Doch der charismatische 35-Jährige lernte schnell und brachte Haching bald wieder auf Kurs.

Schon in der zweiten Hälfte der Saison 21/22 machte die Mannschaft einen Riesenschritt nach vorne. Die positive Entwicklung setzte sich fort, der Meistertitel in der Regionalliga war die logische Folge. Und mit dem Erfolg in den beiden Aufstiegsspielen zeigte Haching seine wahre Stärke – und Wagner legte sein persönliches Meisterstück ab. Er wird in Haching lange in Erinnerung bleiben. Und seine mediale Präsenz wird dem Verein fehlen.

Jetzt also wieder 3. Liga, echter Profifußball – eine Liga, die nur so strotzt vor Kraft und Athletik und vor großen Vereinsnamen im deutschen Fußball. Absolute Highlights werden die beiden Derbys gegen den TSV 1860 werden, der Sportpark wird beben wie am Sonntag gegen Cottbus.

Marc Unterberger tritt als Wagners Nachfolger in große Fußstapfen. Es ist seine erste Aufgabe im Männerfußball. Da ist er also schon mal gleichauf mit Sandro Wagner. (Robert Gasser)