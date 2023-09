Ganz oben festbeißen: SV Heimstetten freut sich auf „zwei richtig geile Spiele“ gegen TSV 1860 II und beim TSV Kottern

Von: Patrik Stäbler

Wiedersehen mit Frank Schmöller: Der Ex-Profi hatte von 2002 bis 2008 in Heimstetten seine erste Station als Cheftrainer; Thomas Langer, der Vater des aktuellen Trainers Roman Langer, hatte ihn verpflichtet. © Leifer

Frank Schmöller ist als Trainer in Ismaning und Pullach derart erfolgreich gewesen, dass seine Zeit davor beim SV Heimstetten fast ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Und dennoch ist es für den 57-jährigen Ex-Profi sicher eine besondere Partie, wenn er an diesem Mittwoch um 19 Uhr mit seinem aktuellen Club, dem TSV 1860 München II, an seiner alten Wirkungsstätte antritt – beim SVH, wo er von 2002 bis 2008 seine erste Station als Cheftrainer hatte.

Heimstetten – „Mein Papa hat ihn damals nach Heimstetten geholt“, erinnert sich Roman Langer, dessen Vater Thomas Langer dereinst Manager des Clubs war. Er selbst habe Frank Schmöller voriges Jahr bei einem Trainerlehrgang getroffen. „Das wird sicher spannend, weil er immer gute Mannschaften formt, die einen gepflegten Fußball spielen.“

Selbiges erhofft sich Roman Langer freilich auch von seinem Team, das nach dem 1:1 im Derby beim FC Ismaning auf Wiedergutmachung aus sein dürfte. Zwar zeigte der SVH am Freitag eine starke erste Hälfte und ging durch Lukas Riglewski in Führung. Nach einer Roten Karte für den FCI verlor Heimstetten jedoch in Überzahl den Faden und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen.

Personell kehrt am Mittwoch der zuletzt verhinderte Severin Müller in den Kader zurück; ansonsten kann Heimstetten auf die bekannten Kräfte bauen. Auf sie warten laut Roman Langer in dieser Woche „zwei richtig geile Spiele“ – erst gegen den Tabellennachbarn aus München und am Samstag beim Top-Club aus Kottern. „Wenn wir diese beiden Partien positiv gestalten, dann beißen wir uns erst mal ganz oben fest“, sagt der Trainer, dessen Team mit 18 Punkten aus neun Spielen Tabellensechster ist.

Die Gegner am Mittwoch und Samstag könnten indes unterschiedlicher kaum sein. Während der Club aus dem Kemptener Stadtteil Kottern viele erfahrene Kicker in seinen Reihen hat, sind die Löwen eine typische Profi-Reserve. Will heißen: Der Kader ist blutjung, technisch hervorragend ausgebildet und hat „gerade nach vorne sehr viel Qualität“, weiß der SVH-Trainer. Zugleich zahle die Mannschaft mitunter aber Lehrgeld für ihre Unerfahrenheit und fange sich leichte Gegentore ein, so Langer.

Gegen Clubs aus dem Landkreis hat sich die Löwen-Reserve in dieser Saison noch schadlos gehalten. Nach Siegen über Garching und Ismaning landete das Schmöller-Team am Wochenende auch gegen den Kirchheimer SC einen klaren 5:1-Sieg. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtlich Aufstellung: Riedmüller, Hoppe, Rosina, Brogan, Kehl, Micheli, Manole, Vnuk, Müller, Celik, Riglewski.