Ganz oder gar nicht

Von: Umberto Savignano

Teilen

Als verschworene Gemeinschaft eilt der TSV Grünwald von Sieg zu Sieg. © Savignano

Unglaublich stabile Grünwalder stecken alle Rückschläge weg – Schon 7 Punkte Vorsprung.

Grünwald – Es grenzte an ein Wunder, dass sie nach diesen 90 Minuten plus zehn Minuten Nachspielzeit überhaupt noch so viel Luft hatten. Aber die Fußballer des TSV Grünwald schmetterten nach dem 2:1-Sieg im Derby beim SV Pullach in der Kabine tatsächlich aus voller Kehle: „Ganz oder gar nicht!“ Man mag zum Hit von Wolfgang Petry stehen, wie man will, der Titel liefert dem Landesliga-Spitzenreiter in jedem Fall das passende Motto zum aktuellen Lauf. Sieben Spiele, sieben Siege: Mit halben Sachen gibt sich Rainer Elfingers Team derzeit nicht ab.

Dass es in diesem, in jeder Hinsicht heißen Duell der Nachbarn wieder zu einem Dreier reichte, war noch erstaunlicher als die anschließende Gesangsdarbietung. Denn der TSV musste einige Widrigkeiten verdauen. So fühlten sich die Grün-Weißen vom Schiedsrichter benachteiligt (siehe Text rechts), was sie jedoch ebenso wegsteckten wie Pullachs Führung nach einer Viertelstunde. Dazu kamen aber auch noch folgende Rückschläge: die Auswechslung des sehr aktiven Talents Niklas Kern mit einem dicken Knöchel (39.), der verschossene Foulelfmeter von David Halbich (42.), Gelb-Rot beim Stand von 1:1 für David Wörns (66.) und der ausgekugelte Ellenbogen von Kodjovi Koussou (89.). Erst nach der Auswechslung des Ex-Löwen hörten die Grünwalder auf, auch in Unterzahl mit aller Macht auf den Sieg zu drängen. Sie schafften ihn trotzdem, weil Severin Buchta beim Konter David Halbich ideal schickte. Der blieb cool und machte mit seinem 9. Saisontreffer den vergebenen Strafstoß vergessen.

„Das Momentum gehört dazu, auch der Kopf spielt eine Rolle“, erklärte der Torjäger anschließend die außergewöhnliche Erfolgsserie mit dem von Sieg zu Sieg steigenden Selbstbewusstsein. Ganz offensichtlich haben die Ergebnisse das trotz Hitze von An- bis Abpfiff durchmarschierende TSV-Team auch weiter zusammengeschweißt. „Kämpferisch war es überragend“, so Halbich.

Kein Wunder, dass Elfinger nach dem Siegtor schwärmte: „Wie wir dann noch den Konter zu Ende spielen: Ich bin sehr stolz auf die Jungs, dass sie immer weitermachen wollen.“ Trotz der Bilanz von 21 Zählern und damit sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schwaig will der 56-Jährige das Saisonziel einer sorgenfreien Saison – zumindest noch – nicht korrigieren, sondern den Traumstart einfach genießen: „Wir nehmen jeden Punkt gern mit. 21 nach sieben Spielen: Das ist schon genial.“