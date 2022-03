VfR Garching gibt 2:0 noch aus der Hand

Von: Nico Bauer

Dieses Duell mit Wasserburg war eines der Spiele, in denen sich Garchings Fußballer hätten weiter wegarbeiten können von der Abstiegsrelegationszone in der Bayernliga. Das gelang am Sonntag nur so halb, weil sie einen Sieg recht leichtfertig aus der Hand gaben, aber zumindest den Abstand wahrten.

Garching – Am Samstag hatten die Kellerkinder der Liga Ausrufezeichen gesetzt, Wasserburg also unter Druck startete ziemlich aktiv. Die Gäste hatten mehr vom Spiel, waren dann aber in der Tornähe etwas zu harmlos gegen überraschend passive Garchinger. Die kamen nur vereinzelt und nicht wirklich gefährlich nach vorne, aber fast hätten sie doch zur Pause geführt. Nach einer ungefährlichen VfR-Flanke verhinderte die Latte ein Eigentor.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Garchinger aktiver und bekamen dann auch das Tor geschenkt. In der 55. Minute schoss Martin Schön von der Strafraumgrenze direkt auf dem Torwart, dem der Ball durchrutschte. Wasserburg hatte die Garchinger aufgeweckt und dann bekam die Heimmannschaft Lust auf Offensive. 180 Sekunden später spielte sich der VfR auf der rechten Seite wunderbar durch und am Fünfmeterraum erzielte Schön ganz entspannt sein zweites Tor.

Normalerweise wäre gegen die unter Trainer Nico Basta eigentlich sehr stabilen Garchinger die Messe gelesen gewesen, aber am Sonntag war das anders. In der ersten Halbzeit deutete sich das wacklige Konstrukt an, nach der Pause holte Garching mit Gegeneinladungen Wasserburg zurück ins Spiel. In der Kabine dürfte es Gesprächsbedarf geben, wie man bei der 2:0-Führung gegen einen verunsicherten Kontrahenten in einen Konter laufen kann. In der 62. Minute kam Neumeier zum Anschlusstreffer und zehn Minuten später brachte ein Freistoß aus dem Halbfeld den Ausgleich. Kein Garchinger war mit Torschütze Matthias Heiß mitgelaufen (72.). Nach einer Roten Karte für die Gäste schoben die Garchinger noch einmal an, hatten aber keine große Chance mehr. Da das Ligaspiel für den Totopokal zählt, folgte noch ein Elfmeterschießen, das die Wasserburger gewannen. (nb)

VfR Garching – TSV Wasserburg 2:2 (0:0).

VfR: Retzer – Kehl, Hofmaier (49. Stubhan), Thee, Ljubisic - Niebauer, Reich, Salassidis, Zettl (73. Loo) - Schön (68. Thoss), Sinabov.

Tore: 1:0 Schön (55.), 2:0 Schön (58.), 2:1 Neumeier (62.), 2:2 Heiß (71.).

Rot: Stephan (85., grobes Foulspiel).

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) – Zuschauer: 150.