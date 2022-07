VfR Garching kassiert völlig unnötige Niederlage

Von: Nico Bauer

Garching – Grundsätzlich ist eine Niederlage in Schalding-Heining nicht das große Drama, weil der Regionalliga-Absteiger in der Bayernliga einer der ganz heißen Meistertipps ist. Nach dem 0:2 (0:1) hatten die Fußballer des VfR Garching aber reichlich Grund zum Ärgern, denn sie waren mindestens gleichwertig und ließen Riesenchancen liegen. Vor dem Saisonstart hatte der Garchinger Trainer Nico Basta bereits vorhergesagt, dass der aus der Unterhachinger Jugend gekommene Marc Perkuhn eine Granate werde.

Dieser hatte dann auch den Führungstreffer auf dem Kopf, aber er scheiterte nach der Flanke von Salassidis am Pfosten, obwohl das Tor nahezu leer war. Schalding hatte zwei Chancen, tat sich aber gegen defensiv stabile Garchinger sehr schwer. In Durchgang zwei trafen die Passauer dann recht früh (54.), aber das war dann auch der einzige Torschuss aus dem Spiel heraus. Kurz vor Schluss fiel das zweite Tor dann erst mit einem Elfmeter, bei dem die Hausherren auch etwas von dem Pfiff überrascht waren. Das Geschenk nahm man dann aber dankbar an und zurrte so einen reichlich zähen Sieg fest. Den Garchingern blieb die Erkenntnis, dass man auf der ansprechenden Leistung des Auftaktspiels aufbauen kann. Nach dem 1:0 hatte man durch Philipp Gmell (65.) und Mark Zettl (66.) Mitte der zweiten Halbzeit noch zwei Topchancen, um wieder auszugleichen. Die Garchinger hätten bei der Betriebsreise nach Pause durchaus einen Punkt verdient gehabt, belohnten sich aber nicht bei den wenigen, aber hochkarätigen Chancen. Nach der wechselhaften Vorbereitung wussten die Garchinger nicht so recht, wo man zum ersten Spiel steht. Und da war der Auftritt in Schalding definitiv eine positive Überraschung. Wenn man die gezeigte Leistung am Dienstag im ersten Heimspiel gegen den TSV Dachau auf den Platz bringt, dann könnte das sehr erfolgversprechend werden. nb

Schalding-Heining – VfR Garching 2:0 (0:0). VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis (49. Ljubicic) - Reich, Wimmer (86. Sodji), Gmell, Zettl, Perkuhn (68. Masmanidis) - Rohrhirsch Tore: 1:0 Schnabel (54.), 2:0 Gallmaier (85., Foulelfmeter) Schiedsrichter: Hendrik Hufnagel (Lenzfried) Zuschauer: 496.