2:0 – Der VfR Garching legt vor

Von: Nico Bauer

Auch beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf hatte der VfR Garching allen Grund zum Jubeln. Gerald Förtsch © Förtsch

Der VfR ist dem Bayernliga-Klassenerhalt ganz nah – Rückspiel in Garching am Samstag.

Garching – Die Bayernliga ruft und dass irrsinnig laut. In der Abstiegsrelegation gewann der VfR Garching 2:0 (1:0) auswärts beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf und muss nun nur noch das Rückspiel am Samstag (16 Uhr) seriös über die Runde bringen. Vor den knapp 1000 Zuschauern in Ettmannsdorf spielten die Garchinger echten Männerfußball und haben Gegner wie Fans gleichermaßen den Spaß am Spiel genommen. Die Garchinger standen defensiv so gut wie vielleicht noch nie in dieser Saison und ließen dem Gegner nicht eine hochkarätige Chance zu. Lediglich bei einer Ecke in der Anfangsphase war es etwas knifflig, aber ohne Torschuss. „Die Defensive beginnt vorne und deshalb hatten wir in der letzten Reihe gefühlt nicht viel zu tun“, sagte später Trainer Nico Basta. Mit der Störung im Spielaufbau verhinderte Garching gefühlt schon die grundsätzliche Teilnahme der Hausherren am Spiel. Auf der anderen Seite musste sich der VfR eigentlich nur vorwerfen lassen, nicht mit dem dritten und vierten Tor den Sieg noch höher geschraubt zu haben. In der ersten Hälfte traf Djibril Djeukam mit einem satten Flachschuss aus 20 Metern zum frühen 1:0 (12.).

Danach war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das zweite Tor fällt. Das kam in Minute 57, als Marc Sodji alleine auf den Keeper zulief und nach dem Zusammenprall der beiden Yazid Tambo den Ball in die Maschen nagelte. Die Offensiven des VfR waren mit Ball schneller als die Schwandorfer Verteidiger ohne Ball. Vor allem Marc Sodji brachte die Kontrahenten mit seinem Tempo immer wieder in Schwierigkeiten. Er war an vielen Torchancen beteiligt und hatte auch Pech mit einem Lattenschuss in der zweiten Halbzeit. Die Garchinger hatten den Gegner offenbar gut analysiert, zumal die erste Relegationsrunde spuren hinterlassen hat. Man hielt das Tempo hoch und sorgte dafür, dass sich die Ettmannsdorfer in den letzten 20 Minuten nur noch taumelnd über den Platz schleppten.

Das 3:0 und auch das 4:0 wären in der Phase logisch gewesen. Allerdings ist eine wundersame Regeneration des Gegners bis Samstag eher unwahrscheinlich. Da es keine Auswärtstorregel mehr gibt, braucht der SV Schwandorf-Ettmannsdorf in Garching nun binnen 90 Minuten einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um die Verlängerung zu erreichen. Der VfR dagegen kann zeigen, dass er aus den Fehlern der ersten Runde gelernt hat. Da brachte man sich mit dem Versuch der Spielverwaltung nach einem 3:1-Auswärtssieg gegen Großschwarzelohe noch einmal unnötig in Bedrängnis.

SV Schwandorf-Ettmannsdorf – VfR Garching 0:2 (0:1) VfR: Bals - Kehl, Hofmaier, Wanzeck, Radau - Niebauer, Basta, Sodji (70. Vochatzer), Rohrhirsch, Djeukam (87. Wimmer) - Tambo (90.+1 Bohuta) Tore: 0:1 Djeukam (12.), 0:2 Tambo (57.) Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) Zuschauer: 966.