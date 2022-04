VfR Garching macht Aufstiegsrennen wieder spannend

Garching – Mit einem Punkt beim Tabellenführer hat der VfR Garching ein Ausrufezeichen gesetzt, den Abstand zur Abstiegszone vergrößert und das lange entschieden geglaubte Meisterrennen wieder spannend gemacht. Den schönen Aspekten vom 2:2 (2:2) bei der SpVgg Hankofen-Hailing steht aber ein teurer Preis mit zwei Verletzten gegenüber.

Dieses Bayernligaspiel wird wohl noch etwas länger in Erinnerung bleiben. Garchings Trainer Nico Basta hat in dieser Saison schon öfters bewiesen, dass er gerne einmal mit taktischen Ausrichtungen überrascht, die so nicht erwartet werden. Dazu gehört ein frecher Offensivauftritt beim Tabellenführer, der bis Weihnachten in seiner eigenen Liga spielte und nun die Furcht verloren hat. Der Mut wurde nur so halb belohnt, weil Mike Niebauer bei der ersten guten Chance am Torwart scheiterte und es kurz danach klingelte, als die Gastgeber ihren ersten gut ausgespielten Angriff erfolgreich abschlossen.

Nach dem Tor von Daniel Hofer (18.) witterte man den zweiten Sieg im siebten Spiel nach der Winterpause und da hätte auch noch ein zweites Tor fallen können. Garching stellte sich aber den Herausforderungen und antwortete so heftig, dass man auf der vollbesetzten Tribüne eine Stecknadel hätte fallen hören können.

Mark Zettl steckte den Ball elegant durch auf Martin Schön, der die Kugel butterweich durch die Beine des Torwarts legte (26.). Für den Keeper kam es noch bitterer, als Mike Niebauer fünf Schritte in der Hankofener Hälfte noch aus dem Mittelkreis abzog und über den zu weit vorne stehenden Keeper zur VfR-Führung traf (42.).

Die hielt freilich keine 60 Sekunden. Nach dem Spektakel in Durchgang eins wurde es dann etwas taktischer und rustikaler.

In der zweiten Halbzeit mussten die Gastgeber das Spiel machen, was ihnen schwerfiel. Dennoch wurde das 2:2 zunehmend glücklich für die Garchinger, bei denen Torwart Dominic Dachs im Tor einen richtig guten Job machte. Kurz vor Schluss hatte aber Christian Wimmer auch einmal für Garching das Siegtor auf dem Fuß. Der bittere Teil des Spiels waren mehrere Blessuren und Verletzungen, die wahrscheinlich auch schmerzhafte Folgen haben werden. Der bis zu seiner Auswechslung überragende Mike Niebauer trat die Heimreise mit dem Verdacht auf gerissene Außenbänder an. Sein wochenlanger Ausfall wäre das Schlimmste, was dieser Mannschaft passieren könnte.

Auf der Tribüne dürfte Niebauer demnächst auch Gesellschaft bekommen, von Tino Reich, bei dem man einen Muskelfaserriss oder etwas noch Schlimmeres befürchtet. NICO BAUER

SpVgg Hankofen-Hailing - VfR Garching 2:2 (2:2). VfR: Dachs - Kehl, Hofmaier, Kelmendi, Ljubicic (87- Gmell) - Niebauer (50. Wimmer), Reich (90.+3 Masmanidis), Stubhan (80. Mendama), Schön - Zettl (88. Nguyen), Sinabov Tore: 1:0 Hofer (18.), 1:1 Schön (26.), 1:2 Niebauer (42.), 2:2 Richter (43.) Schiedsrichter: Elias Tiedeken (Neusäß) Zuschauer: 450.