VfR Garching muss in die Relegation

Von: Nico Bauer

Roman Gertsmann bringt Garching nach 0:3-Rückstand auf 2:3 heran. © Fupa

Die letzte Frage ist nun beantwortet. Nach der knackigen 2:6 (1:3)-Niederlage des VfR Garching in Nördlingen ist die Relegation sicher. Nun hat der abstiegsbedrohte Fußball-Bayernligist noch zwei Spiele Zeit, die maximale Form für die Entscheidungsspiele aufzubauen.

Garching – „Die ersten 20 Minuten war wir gar nicht auf dem Platz“, schimpfte Trainer Nico Basta später. Durch einen Doppelpack von Simon Gruber führten die Gastgeber 2:0 und nach dem Eigentor von Quentin Kehl (26.) war der Klassenerhalt für die Schwaben schon greifbar nahe. Dieses dritte Tor fiel erschreckend einfach, weil die Hintermannschaft schon mit einem weiten Freistoß tief aus der eigenen Hälfte zerlegt wurde. Garchings Trainer Nico Basta zeigte sein Missfallen für den Auftritt mit zwei Wechseln noch in der ersten Halbzeit, wobei er den lange verletzten Mark Perkuhn eigentlich lieber später gebracht hätte.

Die Garchinger machten es dann durch den zweifachen Torerfolg von Gertsmann noch einmal spannend. Vor und nach der Pause markierte er seine Bayernligatore zwei und drei. Damit empfahl sich der Mittelstürmer schon einmal für die Entscheidungsspiele um den Ligaverbleib. Nach dem Anschlusstreffer schwammen die Nördlinger auch etwas und hätten sich nicht beschweren können, wenn auch noch der Ausgleich hinterhergekommen wäre.

Erst mit dem 4:2 bekamen die Schwaben dann die Lage wieder in den Griff, während sich der VfR etwas aufgab. Mit Blick auf die nun sichere Relegation begeistert das Nico Basta nicht so sehr, „weil man in der Relegation bei 2:4-Rückstand auch nicht aufgeben sollte“. Die Urlaubssperre im eigenen Kader für die entscheidenden Wochen ist schon seit einigen Wochen angeordnet.

Der Trainer des VfR macht deutlich, dass Garching gegenüber dem dezimierten Kader von Nördlingen das Aufgebot in der Relegation wieder besser sein wird. Bei Führungsspielern kann nun die Belastungssteuerung auf die Entscheidungsspiele ausgerichtet werden. Die schwache Leistung in Nördlingen zeigte aber auch, dass die Mannschaft noch ein gutes Stück von der angestrebten Form entfernt ist. (NICO BAUER)

TSV Nördlingen – VfR Garching 6:2 (3:1).

VfR: Bals - Kehl (79. Gmell), Hofmaier, Wanzeck (79. Salassidis), Ljubicic - Wimmer, Reich (68. Vochatzer), Sodji (39. Perkuhn), Thoss (30. Djeukam), Rohrhirch - Gertsmann.

Tore: 1:0 Gruber (12.9; 2:0 Gruber (19.), 3:0 Kehl (26., Eigentor), 3:1 Gertsmann (30.), 3:2 Gertsmann (52.), 4:2 Gruber (73.), 5:2 Schüler (81., Foulelfmeter), 6:2 Pesut (89.).

Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) – Zuschauer: 310.