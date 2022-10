VfR Garching steckt weiter im Tabellenkeller fest

Von: Nico Bauer

Teilen

VfR-Trainer Nico Basta: „Die effektivere Mannschaft hat gewonnen, wir sind dagegen an unserer eigenen Ineffizienz gescheitert.“ © Gerald Förtsch/Archiv

Garchings Fußballer stecken weiter im Tabellenkeller der Bayernliga fest, aber von den gezeigten Leistungen her könnten sie auch ganz woanders stehen. Aktuelles Beispiel: Beim TSV Schwaben Augsburg machten sie ein starkes Spiel, fuhren am Ende aber mit leeren Händen nach Hause. Kurz vor Schluss machten die Schwaben einen ganz dreckigen 2:1 (1:1)-Heimsieg perfekt.

Garching – Für die Garchinger ging der Fußballnachmittag wunderbar los. Bereits in der 7. Minute markierte Robert Rohrhirsch das Führungstor und das war dann auch schon die zweite Großchance der furios startenden VfR-Fußballer. Danach übernahmen dann die Augsburger das Spiel, taten sich aber in einer kämpferischen Partie auf einem nassen, glitschigen Platz schwer. Die Platzherren schafften es nur bei ruhenden Bällen, für Gefahr zu sorgen. Und genau so fiel ganz klassisch der Ausgleich: Ecke, Kopfball, Tor (23.). Zur Pause konnten beide Teams mit dem Ergebnis leben.

In der zweiten Halbzeit lief es dann wie schon mehrfach in dieser Saison. Garching legte noch einmal zu, war die spielerisch bessere Mannschaft und belohnte sich tragischerweise einmal mehr nicht für einen couragierten Auftritt. Besonders dramatisch wurde es bei der Szene des Spiels in der 65. Minute. Yazid Tambo rutschte vier Meter vor dem fast leeren Tor in eine Hereingabe und schob den Ball neben den Kasten. Das hätte einfach die neuerliche Führung sein müssen und es wäre auch nach dem Spielgeschehen in Ordnung gegangen.

Am Ende sah es ganz danach aus, als nähmen die Garchinger – wie schon mehrfach in dieser Saison – einen Punkt mit, gepaart mit der Überzeugung, dass noch mehr drin gewesen wäre. Doch dann kam noch ein langer Ball, der durch die Beine der Garchinger Abwehrspieler auf dem nassen Rasen tückisch durchrutschte. Simon Gail fiel die Kugel eine Viertelstunde vor dem Ende vor die Füße und der ließ sich das Geschenk nicht entgehen. Es war das berühmte Tor aus dem Nichts, das immer wieder gerne gegen im Tabellenkeller stehende Mannschaften fällt.

„Die effektivere Mannschaft hat gewonnen“, bilanzierte später Trainer Nico Basta, „wir sind dagegen an unserer eigenen Ineffizienz gescheitert.“ Er könne seiner Mannschaft für den grundsätzlich ordentlichen Auftritt keinen Vorwurf machen. (nb)

TSV Schwaben Augsburg - VfR Garching 2:1 (1:1).

VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, M. Niebauer (81. Alisanovic), Ljubicic (62. Salassidis) - Basta, Reich, Masmanidis (55. Perkuhn), Rohrhirsch, Zettl (81. Garbija) - Tambo.

Tore: 0:1 Rohrhirsch (7.), 1:1 Krug (23.), 2:1 Gail (75.).

Schiedsrichter: Dominik Kappelsberger (Aßling) – Zuschauer: 150.