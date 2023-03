VfR Garching trotzt starken Ingolstädtern einen Punkt ab

Ecke – Kopfball – Tor: Sebastian Hofmaier (schwarz) gleicht für Garching aus. © Gerald Förtsch

Der VfR Garching gewinnt immer mehr Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Bayernliga. Nach dem fulminanten Sieg in Ismaning trotzte er dem Tabellenvierten FC Ingolstadt II ein 1:1 (0:1) ab.

Garching – Im ersten Heimspiel der Saison hatten die Garchinger den SV Erlbach zu Gast und da waren die 90 Fußballminuten eine einzige Qual mit gearbeiteten Taktik-Fußball ohne Torszenen. Diesmal war alles anders, denn das Mittelfeld hatte eher dekorativen Charakter. Beide Mannschaften suchten den schnellsten Weg nach vorne, wollten agieren statt reagieren. Es war das, was der neutrale Besucher Spektakel nennt.

Allerdings gehörte die erste Halbzeit ganz klar den Ingolstädtern, die eine Handvoll erstklassiger Torchancen hatten und zur Pause auch 2:0 oder 3:0 hätten führen können. Nach sieben Minuten trafen die Gäste nach einer Freistoßflanke, aber die Abseits winkende Fahne des Linienrichters rettete den VfR. Später rettete dann noch Linus Radau kurz vor der Linie für seinen bereits geschlagenen Torwart.

Garchings Momentum kam nach einer halben Stunde, als Stürmer Yazid Tambo zweimal frei vor dem Tor auftauchte. Einmal scheiterte er am Keeper und dann am Pfosten. Vor dem Hintergrund dieser beiden Superchancen tat es richtig weh, dass dann auch die spielerisch extrem starken Ingolstädter das erste Tor erzielten.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Platzherren dominanter, hatten mehr Spielanteile und hielten Ingolstadt weiter weg vom eigenen Tor. Es war sicher kein Gala-Auftritt wie zuletzt in Ismaning, aber man knüpfte durchaus an diese Leistung an. Der VfR hat derzeit eine nach oben gehende Formkurve, was Hoffnung macht, die Liga wieder ohne Relegationsstress zu halten.

Den Aufschwung der zweiten Hälfte belohnte der VfR dann mit der Brechstange. Bei einer Ecke von links kam Innenverteidiger Bastian Hofmaier mit dem Kopf an den Ball und rettete mit seinem dritten Saisontor den Punktgewinn. Nach dem 1:1 waren die Garchinger am Drücker und dem Siegtor näher bei einigen kniffligen Szenen. Letztlich können sie aber leben mit dem Remis gegen eine der besten Mannschaften der Liga, zumal der Rückstand auf Dachau 65 auf drei Punkte geschmolzen ist. Wenn Garching dieses Team auf Rang 14 überholt, könnte das schon für den direkten Klassenerhalt reichen bei einem besseren Punkteschnitt als der 14. der Bayernliga Nord. (NICO BAUER)

VfR Garching – FC Ingolstadt II 1:1 (0:1)

VfR: Retzer - Kehl (70. Vochatzer), Hofmaier, Radau, Ljubicic - Niebauer, Basta, Djeukam, Rohrhirsch (58. Reich) - Sodji (60. Gertsmann), Tambo.

Tore: 0:1 Udogu (34.), 1:1 Hofmaier (70.). – Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) – Zuschauer: 150.