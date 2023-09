Garching unterliegt Pipinsried durch ein „Gurkentor“

Von: Nico Bauer

Disziplinierter Auftritt: Garching (Michael Appiah; rechts) macht Pipinsried das Leben schwer. © Gerald Förtsch

Als die Fußballer des VfR Garching am zweiten Spieltag der Bayernliga Süd gewannen, herrschte große Euphorie. Dann folgte die schwarze Serie und nun gegen den FC Pipinsried gab es mit dem 0:1 (0:1) die achte Niederlage in Serie. Aber die Garchinger zeigten sich stark verbessert und hätten auch einen Punkt verdient gehabt. Letztlich bleibt ihnen aber nur die Hoffnung, dass den guten Ansätzen demnächst auch der zweite Saisonsieg folgen wird.

Garching – Das Tor des Tages fiel bereits in der 2. Minute durch Daniel Gerstmeyer, der allerdings nicht viel für den Treffer konnte. Sein Distanzschuss aus 25 Metern wurde zweimal abgefälscht und kullerte im Zeitlupentempo über die Linie. „Was für ein Gurkentor“, sagte der Garchinger Coach Nico Basta später kopfschüttelnd. Es war ein typisches Gegentor für eine Mannschaft mit einem negativen Lauf.

Trotz des frühen Rückstandes setzte der VfR diszipliniert sein Konzept um, stand tief und machte Pipinsried das Leben schwer. Die Gäste hatten nicht wirklich Ideen, aber sie lagen eben auch in Führung und taten damit nur das Nötigste. In der ersten Halbzeit hatte Felix Günzel eine gute Möglichkeit, aber sein Ball ging knapp daneben (23.).

Die Garchinger waren auf Augenhöhe und brachten bei einigen im Ansatz gefährlichen Situationen den letzten Pass nicht an den Mann oder gefährlich in den Strafraum. Und dann kam Aboubakar Ndikumana, der unter der Woche aus der Zweiten Mannschaft befördert wurde, mit dem Ziel, offensiv was Freches zu versuchen. Der Bayernliga-Neuling stand gerade einmal 60 Sekunden, als er nach einer Flanke per Kopf die beste Garchinger Chance hatte. Doch er fand seinen Meister in Torwart Maximilian Retzer, der in den beiden vergangenen Spielzeiten die Nummer eins im Garchinger Tor war. Tief in der Nachspielzeit war er dann einmal geschlagen, aber Sebastian Hofmaier stand einen knappen Meter im Abseits mit seinem Abschluss.

Und dann war Aus mit Applaus. Garching hatte sich in vielen Dingen verbessert gezeigt, war lange nicht mehr die Schießbude wie in den jüngsten Spielen. „Wir nehmen viel Positives mit“, sagte Trainer Nico Basta, „ich kann den Jungs nichts vorwerfen.“ Der Trainer ist guter Dinge, dass die Garchinger mit der Leistung von Pipinsried das Blatt schon bald wenden können: „Wir haben jetzt die Chance auf den goldenen Oktober mit Gegnern aus der unteren Tabellenhälfte.“ Und nach der Ndikumana-Entdeckung deutete er grinsend an, sich noch einmal im Kader der Zweiten Mannschaft nach potenziellen Bayernliga-Kandidaten umzusehen.nb

VfR Garching - FC Pipinsried 0:1 (0:1).

Garching: Bals - Appiah, Hofmaier, Wanzeck (68. Aslanidis), Ljubicic - Vochatzer (90.+2 Bashota), Günzel (83. Ndikumana), Boubacar, Irovic (68. Basaran) - Vourtsis, Gertsmann.

Tor: 0:1 Gerstmeyer (2.).

Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) – Zuschauer: 250.