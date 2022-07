TSV Grünwald: „Gegen Dachau beginnt für uns die Saison“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Grünwald – Es war ein Spiel zum Vergessen für den TSV Grünwald, dieses 0:4 gegen den FC Unterföhring. Aber natürlich hat Florian de Prato die Auftaktpleite vor drei Tagen nicht wirklich aus seinem Gedächtnis gestrichen, wenn er vor dem Gastspiel am Dienstag beim ASV Dachau (Anstoß 18.30 Uhr) ankündigt: „Gegen Dachau beginnt für uns die Saison.“

Der Grünwalder Coach sieht Unterföhring vielmehr als unangefochtenen Top-Favoriten der Landesliga Südost und deshalb versucht er, seine Mannschaft auf einen beherzten Neustart gegen die Dachauer, die ihren Auftakt mit 0:2 gegen den TSV Brunnthal ebenfalls in den Sand gesetzt haben, einzuschwören. „Ich bin tief enttäuscht vom Unterföhring-Spiel, aber es ist vorbei. Da heißt es abhaken, das habe ich auch als Spieler immer so gehalten.“

Heute soll gegen einen Gegner auf Augenhöhe ein Erfolgserlebnis her: „Dachau ist ein Aufsteiger, aber nicht weniger gefährlich. Die werden frech loslegen“, glaubt de Prato. „Wir werden uns gut vorbereiten, das ist harte Arbeit. Und, was ich machen kann, ist: Die Dinge besprechen. Wie die Spieler es umsetzen, ist ihre Aufgabe.“ Gegen Unterföhring klappte es mit der Umsetzung vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht, weshalb der Favorit es besonders leicht hatte, seine Spielstärke zu entfalten. „Es ist immer schlecht, wenn der Gegner nur auf Fehler warten muss. Wenn es länger 0:0 steht, und wir Unterföhring mehr ins Läuferische zwingen könnten, bin ich überzeugt, dass es anders ausschaut“, hatte Grünwalds Fußball-Boss Paul Seidl nach dem 0:3-Pausenrückstand schon analysiert.

Auch de Prato will seiner Mannschaft mit dem Verweis auf die Qualität des Gegners kein Alibi geben. Vielmehr ist er der Ansicht: „Wir entscheiden, wie so ein Spiel läuft.“

Ein Faktor, den sowohl de Prato als auch seine Schützlinge nur schwer beeinflussen können, ist allerdings die Personalsituation. So musste aufgrund der Ausfälle der Brüder Sebastian und Marc Koch sowie von Leon Sammer und Manuel Bader der 18-jährige Nick Starke auf der Sechser-Position aushelfen. Am A-Jugend-Spieler lag es nicht, trotzdem hofft de Prato heute auf die Rückkehr von Marc Koch, zumindest in den Kader. Und auch die anderen Ausfälle erwartet er sehnlichst zurück, denn: „Wenn wir in Zukunft auch diese Probleme haben, spielen wir wieder bis zum Schluss gegen den Abstieg.“ UMBERTO SAVIGNANO

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Heinzlmeier, Wörns, Grünwald, V. Traub, Starke, F. Traub, Vourtsis, Gasteiger, Boubacar