2:1 gegen Pullach – FC Unterföhring feiert wichtigen Sieg

Die Faber-Elf macht im Kampf um den Klassenerhalt einen großen Schritt nach vorne.

Unterföhring – Unter dem neuen Trainer Andreas Faber ist der FC Unterföhring immer noch ungeschlagen, aber mit Unentschieden tritt man eben auf der Stelle. An Ostern legte sich der Landesligist nun drei Eier, sprich Punkte, ins Nest und machte mit dem völlig verdienten 2:1 (1:0) gegen den SV Pullach einen großen Schritt nach vorne.

Beide Landkreis-Mannschaften müssen in den kommenden Wochen noch richtig anschieben müssen, um auch kommende Saison Landesliga spielen zu dürfen.

Diesmal war der Überlebenswille der Unterföhringer größer, weil die Heimmannschaft von Beginn an alles im Griff hatte. Der SV Pullach war nach vorne harmlos und schwächer als erwartet.

Deshalb ging die Pausenführung vollauf in Ordnung und das Tor war dann auch eine vorbildliche Offensivaktion. Die Unterföhringer eroberten am gegnerischen Strafraum den Ball, schalteten schnell und ließen die Kugel gut laufen.

Maximilian Siebald fand auf dem rechten Flügel Marvin Kretzschmar und dessen flache Hereingabe musste Maick Antonio nur noch über die Linie drücken.

Nach dem Seitenwechsel machten es die Gastgeber dann selbst spannend, weil mit Ajlan Arifovic (51.) und Sahin Bahadir (72.) zwei Abwehrspieler Zeitstrafen über zehn Minuten kassierten. Aber auch in der Unterzahl-Phase war nicht zu sehen, dass irgendwo ein Roter fehlte. Der FCU verteidigte seriös und geriet nie so wirklich in Gefahr.

Die Vorentscheidung fiel in der 84. Minute, als Ajlan Arifovic mal wieder auf den ruhenden Ball losgelassen wurde. Er haute die Kugel aus 30 Metern so gewaltig links oben in den Kasten, dass man sich bei dem Sportheimtor um die Stabilität des Netzes Sorgen machen musste. Schon kurz nach der Pause hatte er einen Warnschuss abgefeuert, bei dem der Keeper den Ball nur mit Mühe nach vorne abwehren konnte. Arifovic hat bei Freistößen derzeit gefühlte Erfolgsquoten wie andere Mannschaften beim Elfmeter.

Eine Minute nach dem 2:0 wurde man aber hinten zu passiv und kassierte postwendend den Anschlusstreffer. Dieses 2:1 schärfte aber wieder die Sinne und der FCU brachte den zweiten Sieg in diesem Jahr über die Zeit. In dieser Verfassung sollte man mit dem Abstieg nichts zu tun haben, auch wenn die Relegationszone weiterhin nur drei Punkte entfernt ist. nb

FC Unterföhring – SV Pullach 2:1 (1:0) FC Unterföhring: Fritz - Kretzschmar, S. Bahadir, Ehret (46. Heller), Arifovic - B. Bahadir, Sahingöz (72. Schrödl), Siebald, T. Arkadas (88. Em. Gümüs), Nirschl (56. Volland) - Antonio (86. Aliji) Tore: 1:0 Antonio (17.), 2:0 Arifovic (84.), 2:1 Stapf (85.). Zeitstrafen: Arifovic (51.), S. Bahadir (72.) Schiedsrichter: Philipp Sofsky (Zell-Bruck) Zuschauer: 60.