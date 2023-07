SpVgg Unterhaching: 1:1 gegen Schweizer Erstligisten

Von: Robert Gasser

Haching zeigt im Trainingslager gegen FC Lugano eine starke Leistung. Pisot wechselt nach Freiberg in die Regionalliga.

Unterhaching – Das Trainingslager, das die SpVgg Unterhaching in Schlandes/Südtirol aufgeschlagen hat, zeigt Wirkung. Im Testspiel gegen den Schwizer Erstligisten FC Lugano zeigten die Hachinger zumindest eine bärenstarke Leistung. Nach 90 Minuten stand es 1:1 (0:0).

Schon nach einer Minute setzte der Drittliga-Aufsteiger unter seinem neuen Cheftrainer Marc Unterberger ein erstes Ausrufezeichen. Nach einer Flanke von Markus Schwabl traf Patrick Hobsch mit seinem Kopfball aber nur den Pfosten. Lugano kam in der Folge auch zu einer Möglichkeit, den Schuss des Schweizer Stürmers konnte René Vollath im Hachinger Tor allerdings ohne Probleme parieren. Haching blieb weiter am Drücker und über das gesamte Spiel auch die Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten. Zunächst verfehlte Timon Obermeier das Tor nach einer Ecke nur knapp (30.) und die nächste große Chance hatte dann Boipelo Mashigo. Nach einem Ballgewinn von Simon Skarlatidis kam der Youngster an den Ball schlenzte ihn aus halblinker Position sehenswert an das Lattenkreuz (34.).

Auch in der zweiten Halbzeit drückte Haching auf den Führungstreffer. Nach einer Flanke von Markus Schwabl verfehlte der eingewechselte Mathias Fetsch per Kopf (48.) und Skarlatidis scheiterte nur zwei Minuten später aus aussichtsreicher Position am Keeper der Schweizer. Nach 52 Spielminuten war es wieder Fetsch, der mit seinem Flugkopfball seinen Meister im Schweizer Keeper fand. Fast dieselbe Situation ergab sich acht Minuten später, mit demselben Ende. Haching kreierte Chance um Chance, der Treffer fiel jedoch auf der anderen Seite. An der Strafraumgrenze kam ein Spieler des FC Lugano zu Fall und der Unparteiische entschied auf Elfmeter, das 1:0. Die Vorstädter ließen sich nicht hängen und kamen kurz vor Ende zum mehr als verdienten Ausgleichstreffer. In der 89. Spielminute brachte Sebastian Maier einen Freistoß auf den Kopf von Fetsch, dessen Kopfball am Pfosten landete. Gastspieler Melvin Ramusovic (Gastspieler) beförderte den Abstauber dann mit der letzten Aktion ins Tor zum 1:1-Ausgleich.

Mittlerweile wurde auch bekannt, wo David Pisot, der die SpVgg Unterhaching verlassen hat, künftig spielt: Der 35 Jahre alte Verteidiger wechselt zur SGV Freiberg in die Regionalliga Südwest. „Ich möchte dem Verein helfen, die Professionalisierung aufzubauen und sich in der Regionalliga zu etablieren“, sagt Pisot und lässt damit durchblicken, dass er nach seinem Karriereende, das noch nicht final datiert ist, in die Sportliche Leitung des Klubs wechseln soll.

Mannschaftssitzung im Hotel in Schlanders: Der neue Cheftrainer Marc Unterberger erklärt den Hachinger Profis, was er von ihnen erwartet. © SpVgg Unterhaching

Remis vor wunderschöner Kulisse: Haching (in Rot) spielt im Testpiel in Südtirol gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano 1:1. © SpVgg Unterhaching