Gegentreffer in 90. Minute: FCI im Abstiegsschlamassel

von Nico Bauer schließen

Ismaning – Tore in der 90. Minute sind das Schlimmste, was Fußballern passieren kann. Der FC Ismaning hat heuer den späten Rückschlag schon mehrfach extrem kassiert. Am Samstag setzte es in der ersten Minute der Nachspielzeit gegen den BCF Wolfratshausen das 2:3 (2:2), das den Bayernligisten nun richtig tief in das Abstiegsschlammassel befördert.

Im letzten Spiel bei Schwaben Augsburg kassierte der FCI zwischen der 88. und der 91. Minute drei Tore, die aus einem eigentlich sicheren 2:0 ein 2:3 machten. Ganz so schlimm war es diesmal nicht, aber ähnlich frustrierend. Nachdem die Ismaninger in der ersten Halbzeit zweimal eine Führung schnell wieder leichtfertig hergeschenkt hatten, schlug Wolfratshausens Killer Marian Knecht ein drittes Mal zu. Nach katastrophalen Fehlpässen der den Überblick verlierenden Hausherren und der Vorlage von Anton Siedlitzki überlupfte er erst den herausstürzenden Torwart Sebastian Fritz und drückte den vor der Linie von Clemens Kubina zusammen mit dem Pfosten gestoppten Ball mit Willen pur dann noch wuchtig über die Linie. Die Konsequenz des dreifachen Torschützen in dieser Szene war durchaus bezeichnend. Im Abstiegsduell zwang der Gast sein Schicksal einfach einen Tick mehr mit Gewalt.

Der Ansatz zum Sieg in diesem so wichtigen Spiel war für den FCI das volle Spektakel. Ismaning spielte munter nach vorne und hatte reichlich Chancen, um schon in der ersten Halbzeit das Spiel zu entscheiden. Nach dem wunderbar herausgespielten Führungstreffer von Maximilian Siebalds feinem Heber hatte Korbinian Beck keine 60 Sekunden später den zweiten Treffer auf dem Fuß. Wolfratshausen präsentierte sich lange wie ein Absteiger, kam dann aber aus dem Nichts zum Ausgleich. Diesen ließ der FCI viel zu einfach zu.

Doppeltorschütze Marian Knecht machte später auch das 2:2 bei einem Konter, der locker wie im Training aussah. Vor dem 2:1 von Manuel Ring, das Siebald auf rechts stark vorbereitet hatte, hatten die Ismaninger noch eine unfassbare Möglichkeit. Nach einer Hereingabe von Maximilian Siebald gelang Mijo Stijepic das Kunststück, völlig frei vor dem Tor aus drei Metern über das komplett leere Tor zu schießen. Nach dem Seitenwechsel waren die Platzherren weiter die spielbestimmende Mannschaft und hatten mit dem zur tragischen Figur werdenden Mijo Stijepic wieder die Führung auf dem Fuß.

Klasse freigespielt scheiterte der Angreifer am Pfosten (60.), um neun Minuten später auch noch die Latte anzuballern. In dieser Phase hatte Ismaning wieder einmal extremes Abschlusspech. Dazwischen wurde der seltsame Kick noch farbig, als Manuel Ring für ein grobes Foul eine überzogene Rote Karte sah. Vincenzo Potenza marschierte nach seinem meckern gleich hinterher und es ging weiter mit Zehn gegen Zehn. In der Schlussphase wirkten die Wolfratshauser dann wacher und mutiger. Sie glaubten bis zur letzten Sekunde an die Siegchance, zwangen das Schicksal und überholten in der Tabelle den immer mehr in Not geratenden FC Ismaning (16.).

FC Ismaning – BCF Wolfratshausen 2:3 (2:2).

FCI: Fritz – Beck, Ehret, Kubina, Siedlitzki – Killer, Soave – Siebald, Ring – Stijepic (87. Marinkovic), Hajdarovic (67. Fischer).

Tore: 1:0 Siebald (20.), 1:1 Knecht (30.), 2:1 Ring (41.), 2:2 Knecht (43.), 2:3 Knecht (90.+1). – Rot: Ring (63., grobes Foulspiel) – Potenza (63., Unsportlichkeit). Schiedsrichter: Michael Kögel (Schwabsoien) – Zuschauer: 100.

Quelle: fussball-vorort.de