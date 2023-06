Sascha Marinkovic LIVE: Schießt der Ex-Regionalliga-Stürmer Chiemgau Traunstein in die Bayernliga?

Von: Noah Hölch

Teilen

Ex-Regionalligastürmer Sascha Marinkovic geht künftig für den SB Chiemgau Traunstein auf Torejagd. © IMAGO / Beautiful Sports (li.) / IMAGO / foto2press (re.)

Sascha Marinkovic, der in der Regionalliga u.a. für den TSV Rosenheim und Schweinfurt spielte, wechselt zum SB Chiemgau Traunstein in die Landesliga.

Traunstein/München - Sascha Marinkovic ist zurück in Deutschland. Nachdem er zuletzt für kurze Zeit in Österreich beim FC Kufstein erfolgreich auf Torejagd ging (acht Tore in zehn Spielen), versucht er nun sein Glück bei Landesligist SB Chiemgau Traunstein. Kann er dort an seine besten Tage anknüpfen?

Sascha Marinkovic: Verletzung und familiäres Problem verhindern Wechsel zu 1860 München

Seine absolute Blütezeit liegt schon ein paar Jahre zurück. In der Regionalliga-Saison 2017/18 erzielte er für Wacker Burghausen 15 Tore in 27 Spielen. Im Jahr zuvor waren es im Trikot von 1860 Rosenheim 14 Treffer in 33 Partien. Zwischen diesen beiden Saisons war Marinkovic einige Male im Probetraining beim TSV 1860 München zu sehen. Eine Verletzung und ein familiäres Problem verhinderten jedoch einen Transfer zu den Löwen.

Über die Stationen SpVgg Bayreuth und FC Schweinfurt landete Marinkovic 2021 schließlich wieder in seiner „alten Heimat“ Rosenheim. Knapp eineinhalb Jahre später ging es in die österreichische Regionalliga West zum FC Kufstein.

Sascha Marinkovic: Wiedersehen mit Ex-Club 1860 Rosenheim

Jetzt folgte der Schritt zurück nach Deutschland zum Sportbund aus Traunstein, der vergangene Spielzeit den Aufstieg in die Bayernliga denkbar knapp in der Relegation gegen Türkspor Augsburg verpasste. Somit werden Marinkovic und Co. ihr Glück zunächst in der Landesliga versuchen.

Dort wird es zum Wiedersehen mit der alten Liebe kommen. Denn der TSV 1860 Rosenheim, für den Marinkovic knapp 100 Spiele bestritt, erlebte zuletzt einen Absturz aus der Regionalliga in die Landesliga. Den ersten der zwei Abstiege erlebte Marinkovic noch voll mit, den zweiten aufgrund des Wechsels nach Österreich nicht mehr ganz. Fangen sich die Rosenheimer wieder oder droht sogar der dritte Abstieg in Folge?

SB Traunstein: Lotsten alte Bekannte Sascha Marinkovic aus Österreich nach Traunstein?

Während sich die Rosenheimer in der Landesliga zunächst finden müssen, weiß der SB Chiemgau Traunstein hingegen, woran er ist. Mit den Rückkehrern Marinkovic und Linor Shabani will der SBC wieder oben mitmischen. Das dürften sicherlich auch die Ambitionen des 30-Jährigen sein, den wahrscheinlich auch der ein oder andere Bayernligist auf dem Zettel hatte.

Letztlich hat sich der Stürmer aber für die Landesliga und den SB Chiemgau Traunstein entschieden. Dort trifft er auf zwei bekannte Gesichter aus Rosenheimer Zeiten: Der ehemalige sportliche Leiter des TSV, Hansjörg Kroneck, ist nun Kaderplaner des Sportbundes. Auch mit SBC-Spielertrainer Danijel Majdancevic kommt es zum Wiedersehen. Zusammen wirbelten die beiden mehrere Jahre im Angriff der Rot-Weißen.

Sascha Marinkovic im Live-Interview: Wohin geht es für 1860 Rosenheim und mit Chiemgau Traunstein?

Waren die beiden Ex-Kollegen ausschlaggebend für Marinkovic den Schritt nach Traunstein in die Landesliga zu gehen? Wie stark ist die österreichische Regionalliga im Vergleich zur deutschen? Wie schätzt Marinkovic seinen Ex-Club 1860 Rosenheim nach dem Doppelabstieg ein und welche Chancen sieht er für den SB Traunstein in der sechsthöchsten Spielklasse?

All das und mehr erfahren wir am heutigen Freitag, dem 23. Juni, um 16.45 Uhr im Live-Interview mit Sascha Marinkovic auf unserer Facebook- und Youtube-Seite. (Noah Hölch)