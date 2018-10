Grasbrunner Abwehrduo de Prato und Leizinger führt Grasbrunn zum Sieg

Grasbrunn hat das Potenzial für die Kreisliga

von Patrik Stäbler schließen

Trotz dünner Personaldecke hat der TSV Grasbrunn einen Senkrechtstart in der Kreisklasse hingelegt. Die beiden Routiniers Markus de Prato und Sebastian Leizinger machen gegen Grafing den Unterschied aus.

Grasbrunn – Sebastian Leizinger ist eigentlich gelernter Stürmer, inzwischen jedoch fungiert er beim TSV Grasbrunn als Abwehrchef. Aber wenn‘s mal „Spitz auf Knopf steht“, sagt sein Trainer Hans Reitinger, „dann schicke ich ihn nach vorne“. Und dort beweist der 34-Jährige in dieser Kreisklassensaison ein ums andere Mal, dass er seinen Torriecher nicht verloren hat: Im Duell beim TSV Steinhöring sorgte Leizinger durch zwei Treffer in der 83. und 92. Minute quasi im Alleingang dafür, dass aus einem 0:1 noch ein 2:1 wurde. Und nun hat das Grasbrunner Urgestein im Spitzenspiel gegen Grafing erneut zugeschlagen: Vier Minuten vor Ende köpfte Leizinger einen langen Ball in die Maschen und sicherte seiner Elf dadurch einen 3:2-Sieg.

„Am Ende war‘s ein bisschen glücklich“, räumt Hans Reitinger ein – und doch kam der Erfolg nicht überraschend. Denn in den ersten sechs Spielen hat sein TSV nunmehr fünf Siege eingefahren; als Tabellenzweiter darf Grasbrunn derzeit vom Aufstieg in die Kreisliga träumen. Dass seine Elf das Potenzial für die nächsthöhere Spielklasse hätte, das steht für den Trainer außer Frage. Das einzige Manko sei die dünne Personaldecke, sagt Reitinger. „Aber da werden wir zu Weihnachten hoffentlich nachlegen.“

Einen echten Coup hat der TSV freilich schon in der Sommerpause gelandet: In Markus De Prato ist einer der fünf Brüder aus der wohl fußballverrücktesten Familie im Landkreis zu seinem Heimatklub zurückgekehrt. Sie alle haben das Kicken einst beim TSV gelernt, wo ihr Vater immer noch Platzwart ist. Die Personalie De Prato sei einer der Hauptgründe, weshalb es diese Saison bislang so gut laufe, sagt Reitinger. Der 31-jährige Neuzugang bildet zusammen mit Leizinger eine Defensivzentrale, die für viele Gegner kaum zu knacken ist. Und auch vorne setzen die zwei Routiniers Akzente: Gemeinsam haben Leizinger und De Prato bereits fünf Tore erzielt.

Im Duell gegen Grafing habe seinem Team jedoch auch eine frühe Rote Karte für den Gegner geholfen, sagt Hans Reitinger. Und dennoch gerieten die Grasbrunner nach Markus De Pratos 1:1 in Überzahl ein weiteres Mal in Rückstand, sodass es beim Stand von 1:2 in die Kabinen ging. Nach dem Wechsel habe sein Team dann Moral bewiesen, lobt der Trainer. Und so fiel erst das 2:2 per Eigentor, ehe der aufgerückte Abwehrchef kurz vor Schluss per Kopf die Entscheidung besorgte.

TSV Grasbrunn – TSV Grafing 3:2 (1:2)

Grasbrunn: Hahn, Leizinger, De Prato, Maciuca (61. Schmid), Meier, Strauss, Swoszowski (70. Werner), Marr, Fotiadis, Iannotta, Dieng.

Tore: 0:1 Richter (15.), 1:1 De Prato (32.), 1:2 Richter (43.), 2:2 Uehlein (72.; Eigentor), 3:2 Leizinger (86.). – Rot: Keller (31.).

Schiedsrichter: Serafettin Danis (TSV 1860 München) – Zuschauer: 80.