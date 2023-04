Greuther Fürth II gegen SV Heimstetten LIVE: Gäste kämpfen um letzte Hoffnung im Abstiegskampf

Von: Sebastian Isbaner

Christoph Schmitt konnte die Niederlage seiner Mannschaft nicht verhindern. © IMAGO/Sven Leifer

Der Klassenerhalt wird immer schwieriger für den SV Heimstetten. Um die Sensation am Leben zu halten, muss in Fürth ein Sieg her. Der Live-Ticker.

Mit nur 20 Punkten steht Heimstetten nach wie vor am Tabellenende der Regionalliga Bayern.

Die Kleeblätter konnten die letzten drei Partien für sich entscheiden.

Anpfiff ist am Ostermontag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Heimstetten – Die Ausgangslage vor dem Spiel könnte für die Gäste eigentlich kaum schlechter sein. Mit 20 Punkten nach 30 Spielen steht der SV Heimstetten abgeschlagen auf dem letzten Platz der Regionalliga Bayern. 14 Punkte trennen die Münchner von den Relegationsplätzen, bei noch acht ausstehenden Partien bis zum Saisonende.

Regionalliga Bayern – Heimstetten steuert auf den Abstieg in die Bayernliga zu

Der Abstieg in die Bayernliga wird immer wahrscheinlicher. Nach der 1:8-Klatsche gegen die Amateure des FC Bayern München vergangene Woche kann nur noch ein Wunder helfen. Für die Sensation muss in jedem Spiel ein Sieg her. Angefangen mit der Auswärtspartie bei der Reserve der SpVgg Greuther Fürth.

Die Hausherren konnten zuletzt Big-Points im Abstiegskampf einfahren. Gegen Illertissen, Augsburg und Vilzing gab es drei Siege in Folge für die Mittelfranken. Das Resultat dieser Serie ist Tabellenplatz 13, zwei Zähler vor den Relegationsplätzen. Auch die Kleeblätter stehen im Heimspiel gegen Heimstetten unter Zugzwang, um auch im nächsten Jahr noch Regionalliga-Fußball spielen zu dürfen.

Nach Erfolg im Hinspiel – SVH will in Fürth die letzte Chance auf den Klassenerhalt wahren

Im Hinspiel Mitte September konnten die Gäste aus München einen 2:0 Heimsieg einfahren. In Unterzahl schossen Lukas Riglewski und Emre Tunc das Schlusslicht zum Sieg. Diesen Erfolg wollen die Gäste im Saisonendspurt wiederholen.

Anpfiff der Partie im Kampf um den Klassenerhalt ist am Ostermontag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)