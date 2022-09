Grün-Weiße sind gereift

Von: Umberto Savignano

TSV Grünwald setzt sich in der Landesliga im Vorderfeld fest.

Grünwald – Knapp ein Viertel der Landesligasaison ist vorbei und es scheint ganz so, als könnte sich der TSV Grünwald im Vorderfeld einnisten. Vor dem neunten Saisonspiel, an diesem Samstag (16 Uhr) beim SSV Eggenfelden, liegen die Grün-Weißen auf Rang sechs, mit nur drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Landshut.

Gegen eben jene Landshuter hat der TSV erst vor einer Woche zudem eine gelungene Reifeprüfung abgelegt. Anders, als gegen andere Spitzenteams, wie den (insgesamt aber noch nicht wirklich ins Rollen gekommenen) Aufstiegsfavoriten FC Unterföhring und den aktuellen Zweiten Kirchheimer SC, gegen die es 0:4-Niederlagen setzte, ließen sich die Grünwalder gegen den Tabellenführer nicht den Schneid abkaufen. „Ich würde schon sagen, dass wir da einen Schritt gemacht haben. Wir saßen nach dem Spiel in der Kabine zusammen und die Leute, die in der vergangenen Saison schon dabei waren, haben gesagt: Letztes Jahr haben wir so ein Spiel noch verloren“, sagte Florian de Prato.

Auch individuell sah der Trainer sehr erfreuliche Ansätze. Neben der Glanzleistung des 19-jährigen Torwarts Kevin Mertes fiel vor allem David Halbich auf, der beim TSV 1860 und beim FC Bayern ausgebildet wurde, und im Sommer vom Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach kam. „David ist ein guter Junge, er kennt die Traub-Brüder und David Wörns, das ist ein Freundeskreis. Er wollte nochmal als Profi angreifen, aber es hat in Großaspach nicht geklappt, warum, weiß ich nicht. Schon im Winter hat er bei uns mittrainiert und zu Anfang der Vorbereitung kam er, um sich bei uns fit zu halten. Da er keine passenden Angebote bekommen hat, will er sich jetzt auf den Beruf konzentrieren“, erzählt de Prato, wie die Verpflichtung des 20-Jährigen zustande kam.

Gegen Kirchheim hatte Halbich Anfang August bereits einen Kurzeinsatz, danach musste de Prato allerdings wieder auf ihn verzichten. Erst war der Stürmer im Urlaub, dann krank. Gegen Landshut überzeugte er seinen Trainer: „Vor dem Spiel hatte er erst eine Woche trainiert. Und normalerweise machen wir das nicht, einen Spieler dann gleich von Anfang an zu bringen. Aber er hat sich im Training richtig aufgedrängt und so hat er dann auch gespielt.“ Nebenbei profitiert auch der TSV-Nachwuchs von Halbich: „Mit Wörns zusammen trainiert er jetzt eine Jugendmannschaft“, erzählt de Prato.

In Eggenfelden erwartet Halbich und Co. ein Kontrahent auf Augenhöhe: Der letztjährige Aufsteiger stand in der vergangenen Saison als Achter einen Platz und einen Punkt vor dem TSV, beide Teams gewannen je ein direktes Duell mit 1:0. Auch derzeit liegen die Niederbayern einen Zähler vor den Grünwaldern, sie sind Vierter, was de Prato Respekt abnötigt: „Eggenfelden hat in dieser Saison beeindruckende Ergebnisse. Es scheint ein enges Spiel zu werden.“ um

TSV Grünwald: Mertes - Bornhauser, Heinzlmeier, Kreuzeder, Grünwald, F. Traub, M. Koch, Sammer, V. Traub, Halbich, Gasteiger