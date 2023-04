Grün-Weiße viel zu harmlos

Von: Umberto Savignano

Nach der 0:2-Niederlage in Landshut bleibt es für den TSV Grünwald im Abstiegskampf eng.

Grünwald – Es bleibt richtig eng für den TSV Grünwald: Mit dem 0:2 (0:1) bei der SpVgg Landshut kassierten die Grünwalder die zweite Niederlage in Folge, sie wandeln damit weiterhin am Rande der Abstiegsrelegationszone. „Unterm Strich war Landshuts Sieg auf alle Fälle verdient. Wir waren in jeder Hinsicht unterlegen: läuferisch, zweikampfmäßig und von der Spielanlage her“, gab TSV-Sprecher Jochen Joppa ohne Umschweife zu.

Schon die erste Halbzeit ging ganz klar an die Hausherren. „Wir haben große Schwierigkeiten in der Abwehr, verlieren die Bälle im Mittelfeld und sind zweikampfschwach“, fasste Joppa zur Pause die Gründe für Landshuts Überlegenheit zusammen. In der 17. Minute hatten die Grün-Weißen Glück bei einem Pfostentreffer, in der 30. konnten sie sich bei ihrem Schlussmann Lukas Brandl bedanken, der einen Ball stark von der Linie kratzte. Unmittelbar vor der Pause führte einer der vielen Abspielfehler im Mittelfeld dann aber doch zum 1:0 für die SpVgg: Florentin Seferi drückte die folgende Flanke von rechts irgendwie über die Linie (45.+1). „Das Tor war überflüssig, aber genauso überfällig“, gab Joppa zu. „Landshut geht jedem Ball nach, die Führung ist absolut in Ordnung.“

Völlig überflüssig war dann auch das 2:0: Brandl schlug den Ball von der Mitte der eigenen Hälfte nach vorne, die Kugel kam aber postwendend zurück und der Landshuter Stephan König traf fast vom Mittelkreis über Grünwalds Keeper hinweg (59.). Die Grünwalder waren zu diesem Zeitpunkt wegen einer Zeitstrafe gegen Landshuts Biberger (50.) sogar in Überzahl. Doch Chancen erspielten sie sich weder in dieser Phase noch danach. „In der ersten Halbzeit hatten wir einen Abschluss, in der zweiten so gut wie gar keinen“, zeigte sich Joppa von der Harmlosigkeit seines Teams schwer enttäuscht. „Landshut hat zwei gute Stürmer. Wir haben mit vier Stürmern angefangen, aber kein bisschen für Gefahr gesorgt. Wobei das nicht nur am Sturm liegt, sondern an allen.“ Nach der zweiten Pleite hintereinander ist der Grünwalder Sprecher ratlos. Schließlich war der TSV mit drei Siegen und teilweise sehr guten Vorstellungen ins Jahr gestartet. „Ich kann es mir auch nicht erklären, aber der Bruch ist offensichtlich.“ um

SpVgg Landshut – TSV Grünwald 2:0 (1:0)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Kreuzeder (82. Starke), V. Traub (82. Sammer), Bornhauser, Wörns, Matijevic (54. Rojek), Halbich, Boubacar (60. Gasteiger), Vourtsis; Tore: 1:0 Seferi (45.+1), 2:0 König (59.); Zehn-Minuten-Strafe: Biberger/Landshut (50.)