Grüne Heide: Das Bollwerk Aschheim knacken

Von: Patrik Stäbler

Langsam da hinten rauskommen: Heide (Manuel Schricker; l.) wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg. © Dieter Michalek

Trainer Thomas Bachinger wird auch an diesem Samstag mit seinem SC Grüne Heide Ismaning mitfiebern, wenn der Aufsteiger in der Bezirksliga Nord ab 15 Uhr den FC Aschheim empfängt – jedoch nicht wie sonst am Seitenrand, sondern am Smartphone. Denn der 39-jährige Coach weilt aktuell im Familienurlaub auf Mallorca, von wo aus er das Abschneiden seiner Elf auf digitalem Wege verfolgen wird

Fischerhäuser/Aschheim – „Für den Trainer gibt’s einen speziellen Liveticker bei Whatsapp“, berichtet Teammanager Philipp Walter. „Das habe ich auch schon letztes Wochenende gemacht, und innerhalb von Sekunden kam da immer eine Reaktion.“ Diese dürfte nur bedingt positiv ausgefallen sein, denn beim 2:2 in Attaching verpassten die Heidler trotz Überzahl ab der 64. Minute den erhofften zweiten Saisonsieg.

„Wir sollten jetzt langsam punkten, um da hinten rauszukommen“, sagt Philipp Walter mit Blick auf Tabellenrang 14 und erst vier Zähler aus fünf Spielen. Im FC Aschheim bekomme man es nun jedoch mit einer „sehr guten Mannschaft“ zu tun, warnt der Teammanager, „die vor allem defensiv ein echtes Bollwerk ist“.

Tatsächlich hat der FCA in sechs Partien erst fünf Gegentreffer kassiert – jedoch selbst auch nur fünf Tore geschossen. „Die Defensive steht gut“, sagt Trainer Vincenzo Contento. Bis das Offensivsystem richtig funktioniere, werde es aber noch dauern. „Wir haben immer gesagt, dass wir Zeit brauchen werden“, betont der Coach auch mit Blick auf die vielen Neuzugänge im Sommer. Sein Team konnte am Mittwoch einen 2:1-Sieg über den Aufsteiger aus Eching landen. Nun wartet also der nächste Liganeuling – in einem Duell, das es bislang im Ligabetrieb noch nicht gegeben hat.

„Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Derby, weil die Vereine ja nur ein paar Kilometer trennen“, sagt Heide-Manager Philipp Walter. Vincenzo Contento hingegen ist sich da nicht so sicher und formuliert es vorsichtiger: „Mal schauen, ob wir dieses Spiel zum Derby gestalten können.“ Jedenfalls sollte die Partie der beiden Nachbarvereine viele Zuschauer anziehen – sowie einen aufmerksamen Mitleser im fernen Mallorca. PATRIK STÄBLER

Voraussichtliche Aufstellungen:

Heide: Grotkasten, Rott, Eisl, Thoss, Wick, Ertl, T. Niggl, Heinenberg, Häusler, Gessler, Schricker.

FCA: Jakob, Ketikidis, Petermeier, Luzzi, Baumgärtel, Müller, Trabelsi, Domenico Contento, Diego Contento, Özgül, Pejazic.