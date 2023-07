Grüne Heide: „Die Jungs werden sich erst mal umschauen müssen“

Von: Patrik Stäbler

Geht mit Grüne Heide ins elfte Jahr: Trainer Thomas Bachinger (mit Jürgen Glasner) kann nach dem Durchmarsch in die Bezirksliga weitgehend auf den bekannten Kader zurückgreifen. © Dieter Michalek

Das erste Testspiel des SC Grüne Heide Ismaning in der Vorbereitung auf die neue Bezirksligasaison ist – freundlich ausgedrückt – nicht nach den Vorstellungen des Aufsteigers gelaufen. Denn daheim gegen den Kreisligisten FC Eitting setzte es eine 0:4-Klatsche für den Club aus Fischerhäuser, für die Manager Philipp Walter zwei Ursachen nennt.

Fischerhäuser – „Die Jungs sind erst seit Montag im Training, wir hatten gerade mal drei Einheiten“, sagt der 30-Jährige. Zudem, und das war mindestens ebenso ausschlaggebend: „Im Nachbarort war Straßenfest – und das hat man gemerkt“, sagt Walter. „Die Spielvorbereitung war nicht so, wie es in der Bezirksliga sein sollte.“ Wobei sich der Manager zuversichtlich gibt, dass die maue Vorstellung gegen Eitting nur ein partybedingter Ausrutscher war. So werde man sich in den kommenden fünf Wochen gezielt auf die Saison in der Bezirksliga Nord vorbereiten, versichert Philipp Walter. Ernst wird es dann erstmals am 29. Juli – beim Ligaauftakt daheim gegen Manching.

Dass sein Team, das vor zwei Saisons noch in der Kreisklasse kickte, die Bezirksliga im Kreuz hat, davon gibt sich Philipp Walter überzeugt. „Nach zwei Jahren mit nur zwei Niederlagen werden sich die Jungs am Anfang erst mal umschauen müssen“, glaubt er. „Aber ich traue ihnen den Klassenerhalt zu, und das ist auch unser Ziel.“

Personell kann Trainer Thomas Bachinger, der bereits in seine elfte Saison bei Grüne Heide geht, weitgehend auf den bekannten Kader zurückgreifen. Allein Maximilian Schachtner hat seine Karriere beendet; dazu legt Torwart Daniel Stock eine Pause ein. Und ab September wird sich auch Florian Adam verabschieden, den es zum Studieren nach Kroatien zieht. Demgegenüber stehen aber auch vier Neuzugänge. Vom Kreisklassisten SV-DJK Taufkirchen hat sich Grüne Heide Manuel Schricker geangelt, der schon länger in Fischerhäuser wohnt. Ebenfalls neu sind Florian Thoss vom VfR Garching II und Riad Hausic vom SV Heimstetten II. Überdies hat sich Abwehrmann Philipp Tauscher den Heidlern angeschlossen, der zuletzt beim Kreisligisten SC Inhauser Moos gespielt hat.

„Die vier Neuen kommen alle aus niedrigeren Ligen“, sagt Philipp Walter. „Sie werden sich bei uns beweisen müssen. Aber ich traue es ihnen zu, dass sie uns Unterstützung bringen.“ Wichtiger als einzelne Spieler werde aber auch kommende Saison der Teamgeist sein, glaubt der Manager. „Die Stimmung bei uns ist super, die Jungs unternehmen auch abseits des Platzes viel.“ So seien mehrere Kicker zuletzt gemeinsam in Wien gewesen, und auch bei erwähntem Straßenfest war die Mannschaft mit einer stattlichen Abordnung vertreten – und das nicht nur einmal. Denn nach dem Test gegen Eitting, verrät Philipp Walter, habe es mehrere Spieler erneut zu der Feier im Nachbarort gezogen. (PATRIK STÄBLER)