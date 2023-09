Grüne Heide gewinnt das Duell der Aufsteiger 3:0

Von: Patrik Stäbler

Fischerhäuser – Die Vorentscheidung in dieser Partie besorgt Christian Häusler – und das auf bezeichnende Art und Weise. Denn nachdem der Stürmer des Bezirksligisten SC Grüne Heide kurz vor der Pause von Michael Schricker bedient worden ist, wühlt er sich an drei Gegenspielern vom TSV Gaimersheim vorbei, ehe er die Kugel in die Maschen befördert.

„Das war eine starke Willensleistung“, sagt Teammanager Philipp Walter über das 3:0 – zugleich der Endstand in diesem Duell zweier Aufsteiger. Das Tor steht dabei symptomatisch für den Auftritt der Heidler, die zuvor nur einen Sieg aus sechs Spielen holen konnten. „Das war ein Miteinander und Füreinander“, lobt Philipp Walter den Auftritt des Teams von Coach Thomas Bachinger. „Der Sieg war absolut verdient und hätte in der zweiten Hälfte noch höher ausfallen können.“

Dabei konnten sich die Gäste in der Anfangsphase zunächst bei der Glücksgöttin Fortuna und bei ihrem Keeper Deniz Sonkaya bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. „Mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit hätte Gaimersheim in Führung gehen können“, räumt Philipp Walter ein. Doch dann kamen die Gäste immer besser ins Spiel und nach gut einer Viertelstunde zum verdientem 1:0, als Außenverteidiger Till Cherubin eine Flanke von Manuel Schricker verwertete.

Zehn Minuten später erhöhte Thomas Niggl auf 2:0, ehe Grüne Heide in der Schlussphase der zweiten Hälfte sogar noch ein drittes Tor gelang. Spätestens nun war der Wille der Platzherren gebrochen, die ab der 59. Minute infolge einer Ampelkarte in Unterzahl agieren mussten. Weitere Treffer sahen die 110 Zuschauer nach der Pause jedoch nicht mehr, sodass der Club aus dem Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser am Ende einen souveränen 3:0-Erfolg bejubeln konnte. (ps)

TSV Gaimersheim – SC Grüne Heide 0:3 (0:3)

Heide: Sonkaya, Arnold, Thoss (73. Rott), Inajetovic, Schneider (69. Ruhland), Cherubin (22. Tauscher), M. Niggl, T. Niggl, Schricker (90. Hausic), Glasner (60. Weiderer), Häusler.

Tore: 0:1 Cherubin (17.), 0:2 T. Niggl (27.), 0:3 Häusler (43.).

Gelb-Rot: Düzgün (59.).

Schiedsrichter: Benjamin Findl (SpVgg Röhrmoos) – Zuschauer: 110.