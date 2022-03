Grüne Heide nimmt klar Kurs auf die Kreisliga

Von: Patrik Stäbler

Voll konzentriert bis fast zum Schluss: Grüne Heide (Michael Niggl, Till Cherubin, Benjamin Dabernig; v.l.) fängt sich kurz vor dem Abpfiff noch das 1:1. © Gerald Förtsch

In dieser 92. Minute im Heimspiel gegen den TSV Steinhöring sind die Fußballer des SC Grüne Heide Ismaning mit ihren Gedanken womöglich schon bei der Siegesfeier. Dann fällt das 1:1 - quasi mit dem Abpfiff.

Fischerhäuser – In dieser 92. Minute im Heimspiel gegen den TSV Steinhöring sind die Fußballer des SC Grüne Heide Ismaning mit ihren Gedanken womöglich schon bei der Siegesfeier. Oder bei der Tabelle der Kreisklasse 6, die der Absteiger so souverän anführt wie sonst nur der FC Bayern die Bundesliga. Oder bei der fast makellosen Bilanz der Heidler von 15 Siegen und zwei Remis in 17 Spielen. Wobei der 16. Dreier nur noch Formsache scheint, liegen die Platzherren gegen Steinhöring doch mit 1:0 vorne und sind überdies ein Mann mehr.

Doch wo immer die Gedanken der Kicker aus dem Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser in der Nachspielzeit auch sind – sie sind nicht auf dem Rasen. Und so fliegt ein langer Ball in ihre Hälfte, wird mit dem Kopf verlängert und landet bei einem Gegner, der die Kugel aufs Tor von Deniz Sonkaya schießt. Der Keeper kann zwar parieren, jedoch landet der Abpraller vor den Füßen von Andreas Bachmeier, der sich dafür mit dem 1:1 bedankt – quasi mit dem Abpfiff.

„Der Gegner hat sich diesen Punkt erkämpft“, resümiert Heides Teammanager Philipp Walter. „Wir haben in der zweiten Halbzeit zu viele Chancen ausgelassen und waren auch nicht mehr mit der richtigen Einstellung dabei.“ Allzu harsch fällt Walters Kritik jedoch nicht aus. „Wir wollten in dieser Englischen Woche mindestens sieben Punkte holen, und das haben wir geschafft“, blickt der Teammanager auch auf die jüngsten Erfolge gegen Parsdorf (1:0) und Egmating (4:0) zurück. Und doch betont er: „Ich hoffe, dass jetzt in allen Köpfen drin ist, dass es nicht reicht, wenn wir auf diese Art und Weise ein Spiel runterspielen wollen.“

Trotz des Unentschiedens führt der SC Grüne Heide die Tabelle weiterhin mit einem komfortablen Polster von elf Punkten Vorsprung an. Und ja, das räumt auch Philipp Walter ein: „Wenn wir uns nicht ganz blöd anstellen, dann sieht es ziemlich gut für uns aus.“ Will heißen: Nach einem Jahr Kreisklasse würden die Heidler in die Kreisliga zurückkehren, aus der sie in der Abbruchsaison 2019/21 auf denkbar unglückliche Weise abgestiegen waren – nämlich nur wegen der Quotientenregel.

Unabhängig davon, in welcher Liga der Klub nächste Saison antritt, steht schon fest: Der Kader wird fast komplett beisammen bleiben; allein Urgestein Benjamin Langgassner will sich altersbedingt zurückziehen. „Außerdem werden wir uns punktuell verstärken“, kündigt Philipp Walter an. Schon sicher sei die Verpflichtung von Thomas Niggl, der vom Bezirksligisten FSV Pfaffenhofen zu Grüne Heide zurückkehrt. Dort wird der 27-Jährige wieder Seit an Seit mit seinem Zwillingsbruder Michael Niggl auflaufen, der in Fischerhäuser als spielender Co-Trainer von Chefcoach Thomas Bachinger fungiert.

Jener Michael Niggl hatte gegen Steinhöring das einzige Tor seines Teams vorbereitet, als er in der 26. Minute eine Ecke zu Maximilian Rott zirkelte, der am langen Pfosten einnickte. „Die erste halbe Stunde war super“, berichtet Philipp Walter. Und auch danach habe seine Elf etliche Möglichkeiten gehabt, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Doch weil die Heidler dies verpassten und obendrein ihre Gedanken das Spiel einige Momente zu früh verließen, erwischte sie noch die kalte Dusche – in Form des 1:1 in der Nachspielzeit. (PATRIK STÄBLER)

SC Grüne Heide – TSV Steinhöring 1:1 (1:0)

Heide: Sonkaya, Spengler, Dabernig, Cherubin (60. Heinenberg), Arnold, Schneider, Brodschelm, Rott, Ertl (90.+2 Inajetovic), Wick, Niggl.

Tore: 1:0 Rott (26.), 1:1 Bachmaier (90.+2)

Gelb-Rot: Steinegger (79.).

Schiedsrichter: Martin Mielich (FC Bayern) – Zuschauer: 80.