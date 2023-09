Grüne Heide verteilt Geschenke - Aschheim schiebt sich weiter gen Tabellenspitze

Von: Patrik Stäbler

Zwischendurch gleichauf: Laufduell zwischen Maximilian Finke (l.; Aschheim) und Manuel Schricker (Heide). © Dieter Michalek

Das Wetter ist auch im Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser am Wochenende mehr als passabel gewesen – sonnig und warm. Dies muss man vorausschicken, ehe es zu Philipp Walter und seiner Spielanalyse der Bezirksligapartie zwischen dem SC Grüne Heide und dem FC Aschheim geht. „Ich habe mich gefühlt wie Weihnachten“, sagt der Teammanager der Gastgeber. „Ganz einfach, weil wir so viele Geschenke verteilt haben.“

Fischerhäuser/Aschheim - Dies ist laut Walter der Grund, weshalb sein Team am Ende eine 2:4-Niederlage kassiert, die er als „sicher verdient“ bezeichnet. In diesem Punkt geht er d’accord mit Vincenzo Contento, Spielertrainer beim FCA. „In einigen Phasen hat bei uns die Konzentration nachgelassen“, sagt der Coach mit Blick auf die Gegentore. „Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Der Sieg geht absolut in Ordnung.“

Vor 80 Zuschauern geht der Favorit bereits nach acht Minuten durch Marko Mikac in Führung – unter Mithilfe der Ismaninger Abwehr. Wenig später verschießt Heide-Torjäger Christian Häusler einen Foulelfmeter. Da sich Torwart Pascal Jakob in den Augen des Schiedsrichters jedoch zu früh bewegt hat, lässt dieser den Strafstoß wiederholen, was Contento kurz und knapp kommentiert: „So ein Schmarrn!“

Im zweiten Anlauf gleicht Häusler zum 1:1 aus, doch vom Anstoß weg geht Aschheim durch Michael Baumgärtel erneut in Führung. „Wie die Mannschaft da reagiert hat, das hat mir gefallen“, betont Contento. Seine Elf geht nach einem weiteren Treffer von Alpay Özgül mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause und hätte laut dem Coach zu Beginn der zweiten Hälfte angesichts bester Chancen „den Sack eigentlich zumachen müssen“.

Doch weil Aschheim dies verpasst, wird es nach einem weiteren Häusler-Elfmeter zum 2:3 noch mal spannend. So hat Michael Niggl fünf Minuten vor Schluss den Ausgleich auf dem Fuß, zielt aber knapp daneben. Kurz darauf fällt die Entscheidung – in Form von Özgüls zweitem Tor zum 2:4-Endstand. Durch den Sieg schiebt sich der FCA weiter in Richtung Tabellenspitze. Der Aufsteiger aus Fischerhäuser hingegen verharrt in der Abstiegszone. (ps)

SC Grüne Heide – FC Aschheim 2:4 (1:2)

Heide: Grotkasten, Arnold (75. Thoss), Rott, Ertl (75. M. Niggl), Inajetovic, Cherubin (86. Brodschelm), Hausic (75. Weiderer), T. Niggl, Heinenberg (73. Geßler), Schricker, Häusler.

FCA: Jakob, Do. Contento (90. Willer), Vranjes (46. Luzzi), Mikac (66. Di. Contento), Petermeier (75. Riepen), Pejazic, Baumgärtel, Trabelsi, Müller (80. Reuße Sanchez), Ketikidis, Özgül.

Tore: 0:1 Mikac (9.), 1:1 Häusler (17.; Foulelfmeter), 1:2 Baumgärtel (18.), 1:3 Özgül (31.), 2:3 Häusler (73.; Foulelfmeter), 2:4 Özgül (89.).

Schiedsrichter: Felix Brandstätter (SV Zamdorf) – Zuschauer: 80.