Grünwald: Die Angst vor dem erneuten Scheitern

Vorsprung vermeintlich komfortabel

TSV Grünwald - Zehn Punkte, klar, das ist eine Menge. Mit diesem Vorsprung sollte man doch langsam planen können für die Landesliga. Nicht, wenn man ein gebranntes Kind ist.

Viermal in Folge ist der TSV Grünwald ganz knapp am Aufstieg gescheitert, einmal trotz 73, einmal sogar trotz 74 Punkten. In jeder anderen Bezirksliga hätten die locker gereicht, im Süden aber war jeweils ein anderer noch besser. Ein Fluch schien über dem Verein zu liegen.

Nach dem vierten vergeblichen Anlauf trat Trainer Pero Vidak ab, ein Neuaufbau sollte folgen. Im letzten Jahr etablierte man sich im Mittelfeld, zur neuen Saison dann ein neuer Anlauf. Mit Andreas Koch auf der Trainerbank. Mit satten acht Punkten Vorsprung führte Koch seinen neuen Verein als Tabellenführer in die Winterpause.

Das aber war für Koch kein Ruhekissen: „Die Tabelle täuscht“, hat er gesagt, so überlegen sei seine Mannschaft nicht gewesen. „Zwei Punkte Vorsprung würden dem Leistungsstand eher entsprechen.“ Nun aber sind es zehn, weil Neuried als erster Verfolger mit dem 1:1 in Fürstenfeldbruck zwei Punkte abgab. Und Grünwald mit dem 2:0 den Aubinger Hoffnungen einen schweren Dämpfer versetzte, was Koch gar nicht so leicht gefallen sein dürfte: Er ist ein Aubinger Urgestein, war dort Spieler und lange Jahre Trainer.

In dieser Funktion hat auch Koch seine Erfahrungen mit dramatischem Scheitern gesammelt. Im Sommer 2011 ist er in Aubing mit sieben Punkten Vorsprung in die letzten vier Spiele gegangen, am Ende aber war man doch nur Zweiter und blieb nach dem Aus in der Relegation da, wo der Verein seit 1983 bis auf ein Jahr Unterbrechung immer gewesen ist: In der Bezirksliga. Koch weiß also ganz genau, wie schnell auch ein dickes Polster verspielt ist.

