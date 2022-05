TSV Grünwald erwartet entspannt Meister Erlbach

Von: Umberto Savignano

Zwei Teams, die ihre Ziele am vergangenen Wochenende erreicht haben, treffen an diesem Freitag (19.30 Uhr) in der Landesligapartie zwischen dem TSV Grünwald und dem SV Erlbach aufeinander.

Grünwald – Während sich die Grün-Weißen nach dem 3:1 in Kastl sicher fühlen dürfen, feierten die Gäste nach einem 1:0 in Bruckmühl vorzeitig Meisterschaft und Bayernligaaufstieg.

Florian de Prato erwartet zwar, dass der Gegner rotiert, aber: „Dadurch wird es nicht leichter. Erlbachs Kader ist auch in der Breite qualitativ sehr hochwertig. Und auch die Stammspieler, die auflaufen, werden kein Spiel abschenken“, sagt Grünwalds Trainer, der zudem „mit einer gewissen Lockerheit“ beim Meister rechnet. Doch auch der TSV kann ja unverkrampft in die Partie gehen: „Wir haben neun Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze bei drei Spielen. Rein rechnerisch fehlt noch ein Punkt, aber ich erwarte zwei entspannte Mannschaften. Das kann interessant werden, weil vielleicht beide auf Sieg spielen. Wir werden es tun.“

Eine Chance rechnet sich de Prato in jedem Fall aus: „Gegen Top-Mannschaften haben wir schon dominante Spiele geliefert, andererseits sieht man daran, dass Töging im März als Letzter gegen Erlbach gewinnen konnte, zeigt, wie eng die Liga ist.“

Und die Motivation seiner Elf sei nach wie vor hoch, so der Coach: „Wir haben unser Ziel, 50 Punkte, und das können wir noch erreichen. Außerdem hören einige Spieler auf, denen wir einen schönen Abschluss verschaffen wollen.“

Dass Stammkräfte, wie Kapitän Tobias Schöglmann, Martin Mair, Thomas Niggl, Thomas Meyer oder auch sein Bruder Thomas nach der Saison Schluss machen, findet de Prato „schade. Das ist das Gesicht der Mannschaft letzten Jahre, das stellt uns auch vor Probleme. Vor allem menschlich werden sie schwer zu ersetzen sein.“ Der Trainer blickt trotzdem zuversichtlich auf seine zukünftige Arbeit: „Man kann es auch positiv sehen: Die Mannschaft wird dadurch jünger.“ um

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Th. de Prato,, M. Koch, Mair, Schöglmann, F. Traub, Sammer, Arkadas, Tschaidse, Meyer, Woudstra