Grünwald fahndet nach Selbstvertrauen

Ein schwerer Gang zum Tabellenfünften SpVgg Landshut steht dem TSV Grünwald am Samstag (14 Uhr) bevor. Doch leichte Aufgaben gibt es für die Grün-Weißen nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge sowieso nicht.

Offenkundig hat das Selbstbewusstsein gelitten. „Das ist das größte Manko“, weiß TSV-Sprecher Jochen Joppa. „Wir müssen die Köpfe wieder freikriegen.“

Und dazu braucht es, voraussichtlich auf Kunstrasen, unbedingt ein Erfolgserlebnis. Auch ein Remis würde schon weiterhelfen. „Dann hätten wir nach der Vorrunde 18 Punkte. Das wäre in Ordnung“, sagt Joppa, obwohl er zugibt, dass er zwischenzeitlich andere Marken ins Auge gefasst hatte. „So wie es angelaufen ist, war schon der Wunsch nach 20 bis 23 Punkten da. Aber da wird man wohl auch etwas großspurig.“ Die aktuelle Lage zwingt hingegen zur Bescheidenheit. Einen Zähler liegen die Grün-Weißen noch vor den Relegationsplätzen. „Und die hinteren Mannschaften punkten. Wenn es ganz schlecht läuft, bist du bis zur Winterpause sogar Letzter. Das wollen wir schon vermeiden.“

Doch die personellen Voraussetzungen sind – wieder einmal – alles andere als ermutigend. Bei Matja Zupanec, Mark Koller (beide Muskelfaserriss) und Thomas Meyer, dessen Mittelfußbruch zunächst falsch behandelt worden war, ist weiterhin nicht an einen Einsatz zu denken. Moritz Hochholzner, der vor einer Woche nach langer Verletzung endlich sein Saisondebüt gab, musste aus familiären Gründen nach Kanada reisen. Und Martin Mair arbeitet gar für ein halbes Jahr in Südkorea. „Es hört nicht auf“, stöhnt Joppa, „Uns steht das Wasser bis zum Hals, aber wir müssen uns irgendwie erwehren.“ Am besten mit einer stabile Defensive: „Die Null muss wieder stehen, wir müssen hinten wieder dicht werden.“ Trainer Andreas Koch sei deshalb auch zur Viererkette zurückgekehrt. „Für die Dreierkette brauchst du drei unheimlich schnelle Leute, die haben wir nicht“, so Joppa, für den die Einstellung aber mindestens so wichtig ist wie die Taktik: „Wir müssen alles reinwerfen!“

