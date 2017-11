Grünwald feiert endlich wieder: Bakovic mit Doppelpack

Grünwald: Erster Dreier nach sechs sieglosen Spielen

von Umberto Savignano

Mit der nötigen Portion Glück und am Ende sicher etwas zu hoch, aber keineswegs unverdient gewann der TSV Grünwald zuhause gegen den Tabellendritten FC Töging mit 4:1 (2:0), feierte damit den ersten Dreier nach sechs sieglosen Partien.

Dass es die Grün-Weißen mit Spitzenteams aufnehmen können, hatten sie schon in der Woche davor beim 2:2 in Landshut bewiesen. Diesmal aber herrschte aufgrund der Personalsituation Skepsis, zumindest bis zum Spieltag. Denn da meldeten sich zwei Stützen plötzlich doch zur Stelle: Tobias Schöglmanns beruflicher Termin in Köln fiel aus, Markus Dieckmann war nach überstandener Grippe fit genug für einen Einsatz. „Das war natürlich Glück für uns“, freute sich Trainer ¦Andreas Koch über die spontane Verstärkung, die sicher mitverantwortlich für einen von Beginn an ordentlichen Auftritt war. „Die erste Halbzeit war echt gut, da haben wir den Gegner super zugestellt, vor allem die starke rechte Seite von Töging“, lobte Koch. Was seiner Mannschaft zusätzlich in die Karten spielte, war das frühe 1:0 durch einen abgefälschten 18-Meter- Schuss von Ivan Bakovic (10.).

Die Grün-Weißen konnten nun erst recht kompakt stehen, was auch bis auf eine Situation perfekt gelang: TSV-Kapitän Luka Coporda verhinderte per Fallrückzieher auf der Linie den Ausgleich durch den durchgebrochenen Amin Mesic, der Torwart Florian Lerch schon ausgespielt hatte (29.). Nicht minder spektakulär als diese Abwehraktion war das 2:0: Ivan Bakovic sah, dass Sandro Volz weit vor seinem Gehäuse stand und platzierte den Ball aus dem Mittelkreis über Tögings Keeper hinweg ins Netz (39.). Nun ist Volz als mitspielender Torwart bekannt. Hatte Koch seine Grün-Weißen also darauf eingestimmt, es mal aus großer Entfernung zu versuchen?

„Es war keine hundertprozentige Vorgabe, das hat Ivan schon instinktiv gemacht“, sagte der TSV-Coach dazu und brach zugleich eine Lanze für die offensive Spielweise des ehemaligen Pullacher Torwarts: „Er macht das im Grunde schon super, dadurch ist es schwer für den Gegner in die Tiefe zu spielen.“ Mit dem 2:0 ging es in die Pause, danach machten die Gäste enormen Druck, hatten gleich mal Pech bei Bernd Brindls Lattenschuss (47.), dann parierte Lerch gegen Endurance Ighabon (48.), Samed Bahar köpfte knapp vorbei (57.). „Anfang der zweiten Halbzeit hat Töging stark gespielt, wenn da ein Tor fällt geht es vielleicht anders aus“, gab Koch zu, dass seine Mannschaft in dieser Phase mit Fortuna im Bunde war. „Aber dann hatten wir auch unsere Konterchancen.“

Max Stapf hatte die Entscheidung auf dem Schlappen, scheiterte an Volz’ Fußreflex (59.). Noch größer war die Möglichkeit für Coporda, denn der durfte es frei vom Elfmeterpunkt versuchen. Lucas Schrödl hatte bei einer Ecke einen Schubser bekommen. Volz, der über diese Entscheidung richtig in Rage geriet, nutzte sein Adrenalin, um den Strafstoß zu parieren (81.). Zwei Minuten später dann doch das 3:0: Schöglmann ging links durch, seine scharfe Flanke köpfte Stapf ein (83.).

Die Partie war gelaufen, trotz des überflüssigen Anschlusstreffers von Benedikt Basslsperger (87.), als sich die Grün-Weißen auskontern ließen. Tomislav Bakovic stellte mit seinem Schlenzer in den Winkel sogar den alten Abstand wieder her (90.) und ließ seinen Trainer strahlen. „Gegen Töging gewinnst du zuhause nicht oft 4:1“, freute sich Koch.

Quelle: fussball-vorort.de