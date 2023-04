Grünwald feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Von: Umberto Savignano

Teilen

Alexander Rojek (r.) brachte die Grünwalder gegen Eggenfelden mit 2:0 in Führung. Das war auch der Endstand. © brouczek

2:0-Heimsieg gegen SSV Eggenfelden durch Tore von Kreuzeder und Rojek.

Grünwald – Ein kleiner, aber wichtiger Schritt, raus der Relegationszone, gelang dem TSV Grünwald durch den 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SSV Eggenfelden. „Wir haben uns ein bisschen befreit“, brachte es TSV-Sprecher Jochen Joppa auf den Punkt, denn für seine Grün-Weißen bleibt es nach wie vor eng. Nach zwei Niederlagen und vor allem einem sehr schwachen Auftritt zuletzt beim 0:2 in Landshut bedeutete der Erfolg aber einen deutlichen Hoffnungsschimmer. „Im Vergleich zum Landshut-Spiel war es eine klare Steigerung“, urteilte Joppa.

Nach einer Anfangsviertelstunde des gegenseitigen Abtastens nahm die Partie langsam Fahrt auf, vor allem in Richtung des Gäste-Gehäuses: Andre Gasteiger schoss erst aus 20 Metern daneben (25.), dann aus 18 Metern an den Pfosten (28.). Wenig später blieb ein laut Joppa „grobes Foul“ an David Halbich ungeahndet, es hätte eine gute Freistoßposition in 18 Metern Torentfernung ergeben. „Unverständlich, aber uns konnte es recht sein“, sagte Joppa in der Nachbetrachtung, denn stattdessen entschied der Schiedsrichter auf Ecke, und die trat Alexander Rojek genau auf den Kopf von Markus Kreuzeder, der das 1:0 erzielte (33.).

Die Gäste versuchten nach dem Rückstand, den Druck zu erhöhen, doch die Grünwalder ließen nichts zu. „Eggenfelden hat gefällig gespielt, war aber ungefährlich. Sie hatten keinen Abschluss“, so Joppa. Auch nach dem Wechsel änderte sich daran nur wenig. Und so bedeutete Rojeks 2:0 in der 52. Minute schon die Vorentscheidung. Der Edeltechniker zeigte nach einem kurz abgewehrten Ball seine besonderen Fähigkeiten: Aus 18 Metern beförderte er die Kugel direkt per Schlenzer ins lange Eck.

Die Grünwalder Defensive überzeugte Joppa auch weiterhin: „Die Abwehr ist stabil gestanden, Eggenfelden hat nur aus der Distanz geschossen, und das entweder weit drüber oder daneben.“ Weder das Aus für den angeschlagenen Innenverteidiger Marc Koch (55.) noch die Zeitstrafe für Halbich (88.) wegen Reklamierens brachten den TSV in Verlegenheit. „In der ersten Halbzeit waren viele durchdachte Dinge dabei, in der zweiten war der Spielaufbau nicht immer glücklich. Aber unterm Strich war es ein verdienter Sieg“, so Joppa. Erfreulich auch das Comeback von Verteidiger Luis Heinzlmeier, der in der 80. Minute zu seinem ersten Einsatz nach der Winterpause eingewechselt wurde. UMBERTO SAVIGNANO

TSV Grünwald – SSV Eggenfelden 2:0 (1:0)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch (55. Boubacar), Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Rojek (72. Matijevic), Halbich, Gasteiger (80. Heinzlmeier), Vourtsis Tore: 1:0 Kreuzeder (33.), 2:0 Rojek (52.) Zeitstrafe: Halbich (88.)