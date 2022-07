0:4 – Grünwald gegen Unterföhring ohne Chance

Von: Umberto Savignano

Verpatzer Auftakt: Der TSV Grünwald mit Trainer Florian de Prato unterlag dem FC Unterföhring 0:4. © bro

Grünwald – Nach dem Schlusspfiff analysierten Florian de Prato, der Trainer von Gastgeber TSV Grünwald, und Luca Coporda, der Abwehrchef des FC Unterföhring, einträchtig ihr Landesliga-Duell. „Die Grünwalder Stärke war schon immer der Zusammenhalt und das Kämpfen“, betonte Coporda, der ehemalige Grün-Weiße, dem anzumerken war, dass er seinem früheren Klub nach der 0:

4 (0:3)-Niederlage gegen den FCU eine baldige Wendung zum Besseren wünscht: „Da schlagen schon zwei Herzen in meiner Brust.“

Nun lag es sicher nicht an mangelnder Kampfbereitschaft, dass die Grünwalder so untergingen. Ein entscheidender Faktor war die grundsätzliche Qualität des Gegners: „Unterföhring ist auf jeder Position individuell so gut besetzt. Das ist kein Gradmesser für uns“, betonte de Prato und erhob Coporda und Co. in den Stand des Liga-Favoriten: „Das ist so eine gute Mannschaft. Wer soll da über die ganze Saison gesehen dagegenhalten?“

Doch de Pratos Team tat eben auch das Seinige dazu, dass die Unterföhringer ihre Spielstärke so entfalten konnten. Die Partie war nach drei vermeidbaren Gegentreffern nämlich schon zur Pause entschieden. Vor dem 0:1 stießen Luis Heinzlmeier und Coporda nach einer abgewehrten TSV-Ecke zusammen, blieben nach diesem Luftkampf benommen liegen. Von überall her kamen „Ball raus!“-Rufe, doch die Akteure beider Teams machten weiter, Unterföhring konterte in Überzahl und Maximilian Siebald traf aus 20 Metern (8.). Für de Prato stand aber nicht der etwas unglückliche Aspekt des Treffers im Vordergrund, sondern die Missachtung seines Hinweises vor der Partie, „dass Unterföhring bei Ecken des Gegners mit drei Mann vorne bleibt und dass deshalb einer von uns im Halbfeld bleiben soll. Der war nicht da.“

Der Treffer gab den Gästen Rückenwind und so nahm das Geschehen seinen Lauf. TSV-Keeper Leopold Bayerschmidt verhinderte nach einer schönen Unterföhringer Kombination gegen Tayfun Arkadas ein schnelles 0:2 (9.). Ein Abwehrschnitzer der Hausherren bescherte dem FCU dann aber bald den nächsten Treffer: Heinzlmeier ließ den Ball an sich vorbeilaufen, Bastian Fischer enteilte dem Innenverteidiger und hatte dann noch das Auge für den besser postierten Burhan Bahadir, der mühelos einschob (23.). Der Schütze hatte auch die nächste Großchance, als er nach einem Freistoß knapp vergab (33.). Eine Minute stand es aber doch 0:3. Bayerschmidt versprang der Ball nach einem Rückpass des in der Personalnot auf der Sechser-Position aufgebotenen A-Jugendspielers Nick Starke, Tayfun Arkadas staubte ab (34.).

Im zweiten Durchgang beschränkten sich die Gäste zunächst auf das Nötigste, was dem TSV eine gewisse Feldüberlegenheit bescherte, die de Prato durchaus honorierte: „Ob Unterföhring einen Gang zurückgeschaltet hat, ist mir egal. Für mich zählt, dass wir in der zweiten Halbzeit viel mutiger gespielt haben.“ Letztlich blieb der FCU aber deutlich gefährlicher: Fischer hatte Pech mit einem Pfostentreffer (63.), wenige Augenblicke später köpfte Sahin Bahadir nach einer Ecke zum 0:4 ein (64.). In der 71. Minute hatten dann die Grünwalder ihre einzige Möglichkeit, doch Dimitrios Vourtsis beförderte die Kugel überhastet am Gehäuse vorbei. Der Knackpunkt waren für de Prato aber die Eigenfehler, die er mit Galgenhumor so umschrieb: „Mit unseren drei Assists in der ersten Halbzeit sind wir in der Scorerliste ganz weit vorn.“ UMBERTO SAVIGNANO

TSV Grünwald – FC Unterföhring 0:4 (0:3)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Heinzlmeier, Wörns, Grünwald (78. Nizzardo), V. Traub, Starke (59. Rojek), F. Traub (73. Tekeli), Vourtsis (80. Körner), Gasteiger, Boubacar (46. Matijevic) Tore: 0:1 Siebald (8.), 0:2 B. Bahadir (23.), 0:3 T. Arkadas (34.), 0:4 S. Bahadir (64.) Zeitstrafe: Bornhauser (79., Foulspiel)