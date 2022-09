TSV Grünwald kassiert 0:6-Packung

Von: Umberto Savignano

Teilen

Grünwald – Das dürfte Florian de Prato die Urlaubsstimmung verhagelt haben: Der Trainer des TSV Grünwald weilt derzeit in Italien, musste dort vom 0:6 (0:1) seiner Mannschaft beim SSV Eggenfelden erfahren. Was er über den Auftritt seines Teams hörte, passte überdies zum Ergebnis: Als „desolat bis unansehnlich“ bezeichnete TSV-Sprecher Jochen Joppa die Vorstellung, die noch nicht einmal an die beiden 0:4-Schlappen dieser Saison gegen Unterföhring und in Kirchheim heranreichte.

„Da haben sie wenigstens noch ein bisschen Fußball gespielt“, so Joppa. „Aber das heute waren drei Schritte zurück. Solch eine enttäuschende Leistung habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.“

Joppa hatte bereits bei der Anreise eine düstere Vorahnung: „Ich habe es auf der Busfahrt schon gemerkt.“ Die Niederlage nahm dann vor der Pause mit dem Rückstand und einer Ampelkarte noch eher langsam Gestalt an. Das 1:0 fiel nach einem leichtfertigen Ballverlust im Mittelfeld, den ersten Schuss wehrte Kevin Mertes noch gut ab, beim Nachschuss von Paul Angermeier war der TSV-Keeper jedoch chancenlos (15.). Nach einer knappen halben Stunde leistete sich Markus Kreuzeder zwei verwarnungswürdige Fouls innerhalb von zwei Minuten und sah Gelb-Rot (29.).

Damit war die Partie entschieden, auch wenn die weiteren Treffer erst nach dem Wechsel fielen. Timo Schmidhuber zielte zum 2:0 in den Winkel (53.). „Das war ein wirklich schönes Tor“, sah Joppa hier keine Schützenhilfe seiner Grün-Weißen, die aber beim 3:0 von Alexander Gordok (69.) wieder Hilfestellung leisteten. „Da ist ein haarsträubender Abwehrfehler vorausgegangen“, so Joppa. „Danach war es ein Spaziergang für Eggenfelden.“ Angermeier (73.), Lukas Hochstetter (82.) und Daniel Ungur (87.) erhöhten ohne große Mühe auf 6:0. Dem gegenüber stand in 90 Minuten nur ein einziger Grünwalder Abschluss durch Marco Bornhauser, der die Kugel aus 18 Metern aber weit drüber jagte (64.). „Ich will nichts kaputtreden, aber für diese Liga war das heute zu wenig“, bilanzierte Joppa. „Auch die eine Stunde in Unterzahl ist da keine Entschuldigung. Das war desolat wie lange nicht. Wir waren auch körperlich, konditionell und in den Zweikämpfen unterlegen. Mit dieser Leistung holen wir keinen Punkt mehr.“ um

SSV Eggenfelden – TSV Grünwald 6:0´(1:0)

TSV Grünwald: Mertes - Bornhauser, Heinzlmeier, M. Koch, Kreuzeder, Sammer, V. Traub, Rojek (46. Tschaidse), Halbich (48. Körner), Gasteiger (83. Starke), Boubacar (32. Grünwald); Tore: 1:0 Angermeier (15.), 2:0 Schmidhuber (53.), 3:0 Gordok (69.), 4:0 Angermeier (73.), 5:0 Hochstetter (82.), 6:0 Ungur (87.); Gelb-Rot: Kreuzeder (29., wiederholtes Foulspiel)