Grünwald macht’s spannend bis zum Schluss

Von: Umberto Savignano

Teilen

Für ihre Treue belohnt wurden die Fans, die sich an diesem ungemütlichen Abend zum Nachholspiel zwischen dem TSV Grünwald und dem TSV Eintracht Karlsfeld an der Keltenstraße eingefunden hatten: Nach hochspannendem Verlauf hieß es am Ende 3:3 (2:1) und Grünwalds Sprecher Jochen Joppa freute sich über ein „rasantes und für die Bodenverhältnisse gutes Landesligaspiel, in dem es munter hin und her ging.“

Grünwald – Grünwalds Trainer Florian de Prato vertraute derselben Startformation wie drei Tage zuvor beim 4:2 gegen den FC Töging. Und sein Team enttäuschte ihn nicht, ging früh in Führung: Severin Buchta flanke von der rechten auf die linke Seite zu Thomas Meyer, der den Torschützen Dimitrios Vourtsis bediente (14.). Doch Karlsfelds Antwort ließ nicht lange auf sich warten, begünstigt allerdings durch Grünwalds Torwart Leopold Bayerschmidt, der den Ball nach vorne abprallen ließ, direkt vor die Füße von Leon Ritter, der mühelos einschob (18.). Dann schlug wieder einmal Jordi Woudstra zu: Nach einem Zuspiel von Thomas de Prato setzte sich der Stürmer der Grün-Weißen mit einer Körpertäuschung durch und erzielte den 2:1-Pausenstand (28.) – sein fünftes Tor im dritten Spiel nach der Winterpause.

Die Gäste, die als Tabellenvierter noch die Aufstiegsrelegation im Blick haben, schlugen kurz nach dem Wechsel erneut zurück: Eine schöne Kombination über vier Stationen schloss Ritter, der ehemalige Deisenhofner und Pullacher, zum 2:2 ab (53.). Es blieb unterhaltsam, denn mit einem Remis wollte sich offenbar keiner der Kontrahenten zufrieden geben. Einen gefährlichen Karlsfelder Schuss blockte ein Grünwalder Abwehrbein auf der Linie (58.), auf der anderen Seite hätte die Eintracht beinahe ein Eigentor per Querschläger fabriziert, der Ball flog um Haaresbreite vorbei (61.). Dann waren wieder die Grün-Weißen dran: Woudstra legte quer zu Buchta, der vor dem leeren Tor um Zentimeter an der Kugel vorbei rutschte (68.), Woudstra selbst scheiterte per Kopf am glänzend reagierenden Gäste-Keeper Dominik Krueger (81.). Am Schluss steigerte sich die Spannung noch: Tim Duchale brachte Karlsfeld nach einer Ecke in Front (88.), die Platzherren stemmten sich mit Vehemenz gegen die Niederlage, Woudstra traf in aussichtsreicher Position nur das Außennetz (90.). Doch nach einem schön durchgesteckten Pass von Tobias Schöglmann behielt Vourtsis die Nerven und erzielte aus zwölf Metern den verdienten 3:3-Ausgleich (90.+3).

Joppa, dessen 2022 weiter ungeschlagene Grünwalder sich als Tabellenneunter im sicheren Mittelfeld festzubeißen scheinen, war nach diesem Schlussakt zufrieden: „Wir können mit dem Punkt gut leben. Karlsfeld ist eine gute Mannschaft, die gut kombiniert. Individuelle Fehler gab es auf beiden Seiten, das war aber auch den Platzverhältnissen geschuldet. Unterm Strich war es in einem guten Spiel ein gerechtes Ergebnis.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

TSV Grünwald – TSV Eintracht Karlsfeld 3:3 (2:1) Grünwald: Bayerschmidt – Hippacher, Mair (90. Kreuzeder), M. Koch, Schöglmann, Th. de Prato, Wörns (55. Bornhauser), Buchta (81. Tschaidse), Meyer (75. Niggl), Vourtsis, Woudstra

Tore: 1:0 Vourtsis (14.), 1:1 Ritter (18.), 2:1 Woudstra (28.), 2:2 Ritter (54.), 2:3 Duchale (88.), 3:3 Vourtsis (90.+3)