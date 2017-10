Grünwald muss Abwärtstrend stoppen

"Wir wollen drei Punkte"

von Umberto Savignano schließen

Nach drei Niederlagen in Serie gilt es für den TSV Grünwald, den Absturz Richtung Tabellenkeller der Landesliga Südost endlich zu bremsen. Der SV Manching, am Samstag (15 Uhr) Gastgeber der Grün-Weißen, kämpft hingegen um den Kontakt zum rettenden Ufer.

Fünf Punkte trennen den Aufsteiger, der auf Rang 16 in der Relegationszone steht, vom Tabellenelften aus dem Isartal. Im Falle einer Niederlage würde es für den TSV unangenehm eng. Doch mit diesem Szenario und einer möglichen Schadensbegrenzung durch ein Remis will sich Grünwalds Sprecher Jochen Joppa nicht befassen: „Wir fahren nicht nach Manching, um abzuwarten. Wir wollen drei Punkte mitnehmen und ich bin optimistisch.“

Der Grund für diese Zuversicht liegt auf der Hand, wenn man den Kader der Grün-Weißen betrachtet, denn der ist so gut besetzt wie vielleicht noch nie in dieser Saison. „Es sind fast alle Mann an Bord“, verkündet Joppa. Gegenüber der Vorwoche werden wohl Martin Mair, Markus Dieckmann, Thomas Meyer, Pierre König und Torwart Patrick Nothhaft, die da als Rekonvaleszenten entweder noch ganz fehlten, auf der Bank saßen oder zu Kurzeinsätzen kamen, in die Startelf rücken. Aber nicht nur die Anfangsformation ist deutlich gestärkt: Draußen warten mit Moritz Hochholzner und Ivan Bakovic zwei genesene Langzeitverletzte auf einen Joker-Einsatz. „Natürlich sind sie noch nicht topfit, aber für ein paar Minuten langt es leicht“, so Joppa. Dass mit dem aufstrebenden Franz Folda, Julian Schmidt und Mark Koller drei junge Spieler noch verletzt ausfallen, lässt sich bei all den Rückkehrern verkraften.

Einen Nebeneffekt der reichlichen Personalauswahl hat Joppa zudem bei den drei Übungseinheiten dieser Woche registriert: „Im Training war wieder richtig Zug drin.“ Laschheit dürfen sich die Grün-Weißen auch nicht erlauben, denn die Manchinger, mit elf Toren das offensivschwächste Team der Liga, kommen mit frischem Selbstvertrauen: Am vergangenen Wochenende beendeten sie eine Negativserie von vier Niederlagen mit einem 2:0-Überraschungscoup beim Tabellensechsten SpVgg Landshut.

TSV Grünwald: Nothhaft - Niggl, Zupanec, Coporda, Mair, Dieckmann, T. Bakovic, Meyer, König, Stapf, Schöglmann

Quelle: fussball-vorort.de