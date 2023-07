3:6 in Forstinning! SpVgg Feldmoching mit Offensiv-Feuerwerk

Geballte Offensivpower: Feldmoching gelang am Wochenende sechs Tore in Forstinning. © JUERGEN MEYER

Am dritten Spieltag der Landesliga Südost ragte vor allem ein Mann heraus: David Halbich schoss den TSV Grünwald mit einem Hattrick an die Tabellenspitze.

München – Der TSV Grünwald musste in der Landesliga Südost in der Vorsaison lange um den Klassenerhalt bangen. Jetzt hat der neue Trainer Rainer Elfinger bei den „Grünweißen“ für einen beachtlichen Aufwärtstrend gesorgt. Mit dem 3:2-Heimsieg gegen TuS Geretsried übernahm der noch ungeschlagene TSV die Tabellenführung.

Dafür sorgte besonders ein „Edeljuwel“. So gelang David Halbich ein Hattrick. Die Bilanz des beim FC Bayern ausgebildeten Stürmer kann sich sehen lassen. Mit sechs Toren nach drei Punktspielen ist der 21- jährige bisher der beste Scorer in der Landesliga.

Tor- und punktlos reiste die SpVgg Feldmoching zum Auswärtsspiel beim VfB Forstinning. Jetzt gelang dem Team von Helmut Leidenberger ein bemerkenswerter Befreiungsschlag mit einem 6:3-Schützenfest. Dagegen muss Forstinning einen großen personellen Umbruch bewältigen. Der neue Trainer Florian Hahn sucht noch nach der nötigen Stabilität.

Feldmoching brannte dagegen ein Offensiv-Feuerwerk ab und ließ sich auch nach dem 1:2-Rückstand nach 50 Minuten nicht aus der Ruhe bringen. Für die Treffer des Neulings aus Feldmoching sorgten Said Magomedov (25. und 90.), Cihan Öztürk (81.), Mohamed Awata (89.) und Rudi Gerhartsreiter (zwei Tore in der Nachspielzeit).

Die Unzufriedenheit beim VfB Hallbergmoos wächst. Mit nur vier Punkten aus drei Partien kann der Bayernliga-Absteiger bei weitem die Erwartungen nicht erfüllen. Dabei hatten die VfB-Fans unter den 450 Zuschauern in Traunstein lange beste Laune. Der gute Start, mit den beiden Treffern von Neuzugang Moritz Sassmann (4. und 18.) deutete auf eine positive Trendwende hin. Doch in der Schlussphase freuten sich die Traunsteiner über die Hallbergmooser Abwehrschnitzer: Finn Gorzel (74.) und Maximilian Hosp (82.) sorgten für den 2:2-Endstand in Traunstein. (Klaus Kirschner)