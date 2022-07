4:1 – TSV Grünwald zeigt echte Reaktion

Von: Umberto Savignano

Grünwald – Die 0:4-Auftaktpleite gegen den FC Unterföhring hat der TSV Grünwald postwendend mit einem 4:1 (2:1)-Erfolg beim Aufsteiger ASV Dachau ausgebügelt. „Wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben, auch in der Höhe“, sagte Trainer Florian de Prato, der allerdings zugab, die Partie nur schwer einordnen zu können: „Es hätte auch noch höher ausgehen können. Und trotzdem entspricht das Ergebnis nicht dem Spielverlauf, weil Dachau ansehnlichen Fußball spielt und auch mehr Spielanteile hatte.“

Letztlich zeigten sich die Grünwalder vor allem in einem Punkt verbessert, so der Coach: „Die Fehler, die wir häufig machen, hat diesmal Dachau gemacht und wir haben davon profitiert.“ Zudem half die frühe Führung durch Dimitrios Vourtsis, der aus der Drehung traf (3.). Kurz darauf sah Dachaus Tim Bürchner nach einer Notbremse gegen Luca Tschaidse Rot (11.). „Ich wünsche mir sowas eigentlich nicht so früh, denn es führt manchmal dazu, dass man es sich bequem macht und das ist uns teilweise passiert“, sah de Prato den Platzverweis des Gegners zwar mit gemischten Gefühlen, doch ergaben sich dadurch Räume für sein Team wie vor dem 0:2, als Tschaidse schön in die Tiefe geschickt wurde und auf den neuerlichen Schützen Vourtsis querlegte (21.). Fast mit dem Pausenpfiff verkürzte Dachau aber durch Christian Roth (45.). „Wir haben zu viele Bälle flach in die Mitte zugelassen. Wenn der Außenverteidiger durchläuft und dann vollstrecken kann: Das darf nicht passieren“, ärgerte sich de Prato. „Und dann auch noch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Da macht sich der Gegner dann in Unterzahl nochmal Hoffnung.“

Doch in Dachaus Druckphase hinein nutzte Harouna Boubacar einen ASV-Fehler zum 1:3 (58.), Vourtsis besorgte den 1:4-Endstand (83.). „Ein Sieg schmeckt immer, gerade in unserem Entwicklungsprozess. Und es gab Phasen, in denen wir den Gegner gut bespielt haben“, bilanzierte der TSV-Coach, dessen Team am Wochenende spielfrei ist, weil das Gastspiel in Brunnthal wegen Platzreparaturen auf Dienstag, 9. August, verschoben wurde. „So haben einige angeschlagene Spieler etwas Zeit“, sagt de Prato. um

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Heinzlmeier (78. M. Koch), Wörns, Grünwald, V. Traub, Tekeli (54. Boubacar), F. Traub, Vourtsis, Gasteiger, Tschaidse (69. Körner); Tore: 0:1 Vourtsis (3.), 0:2 Vourtsis (21.), 1:2 Chr. Roth (45.), 1:3 Boubacar (58.), 1:4 Vourtsis (83.)