Grünwalder Höhenflug: De Prato bleibt Trainer des TSV

Von: Umberto Savignano

Grünwald – Ein Heimsieg gegen den TV Aiglsbach würde dem TSV Grünwald schon sieben Runden vor Saisonende den Klassenerhalt bescheren. Trainer Florian de Prato weiß um den Wert dieser Perspektive: „Wir können die 42 Punkte erreichen, dann wären wir rein rechnerisch schon frühzeitig durch. Das würde Sicherheit geben, auch was die Kaderplanung betrifft.“

Seine eigene Zukunftsplanung steht bereits seit einigen Tagen: Der 35-Jährige bleibt an der Keltenstraße. TSV-Fußballboss Paul Seidl sei mit dem Angebot der Vertragsverlängerung auf ihn zugekommen, erzählt de Prato: „Er hat gesagt, dass sich der Verein freuen würde, wenn ich weitermache. Ich freue mich auch, dass ich das Vertrauen bekomme. Das war dann eine Sache von fünf bis zehn Minuten, bis wir per Handschlag besiegelt haben, so auch in die neue Saison zu gehen.“ Für die Fortsetzung der Zusammenarbeit hat der Trainer ja vor allem seit der Winterpause handfeste Argumente in Form von Ergebnissen geliefert: 13 Zähler holten die Grün-Weißen in fünf Partien 2022. Sollten heute drei weitere hinzukommen, werde man sich nicht darauf ausruhen, verspricht de Prato: „Dann ist es das nächste Ziel, 50 Punkte zu schaffen. Denn ohne Ziel spielen wir nicht Fußball.“

Nach zwei spielfreien Wochen wegen des Wintereinbruchs sind die Grünwalder voller Tatendrang. „Wir hätten letzte Woche gern gegen Holzkirchen gespielt, weil wir in einem guten Flow sind. Aber für die Spieler, die nach Corona zurückgekommen sind, war es natürlich auch sehr gut, drei zusätzliche Trainingseinheiten zu bekommen“, so de Prato, der sich derzeit über eine nahezu luxuriöse personelle Situation freut: „Der Kader ist wieder gefüllt, das gibt viele Möglichkeiten, aber natürlich auch Probleme. Es wird enttäuschte Spieler geben, die nicht in der Startelf stehen. Alle trainieren sehr gut, jeder drängt sich auf, das ist so, wie du es dir als Trainer wünscht.“

Die Gäste aus dem Landkreis Kelheim starteten fast gleichauf mit dem TSV ins neue Jahr, sind mittlerweile aber auf einen Relegationsplatz abgerutscht. „Aiglsbach wird alles daran setzen zu gewinnen“, erwartet de Prato einen kämpferischen Abstiegskandidaten. Im Hinspiel standen die Grün-Weißen noch selbst unter Druck, wie sich der Coach erinnert: „Wir hatten dreimal nicht gepunktet, haben dann aber völlig verdient einen sehr wichtigen 3:1-Sieg geholt.“ Auch unter den mittlerweile völlig veränderten Vorzeichen heißt es: Wiederholung erwünscht. um

TSV: Bayerschmidt - Hippacher, Mair, M. Koch, Schöglmann, Bornhauser, Niggl, Th. de Prato, Arkadas, Vourtsis, Woudstra