Grünwalder Selbstbewusstsein

Von: Umberto Savignano

Die intensive Vorbereitung zahlt sich aus: Grünwalds Trainer Florian de Prato. © bro

Neun Tore in zwei Spielen sorgen beim TSV Grünwald für Rückenwind.

Grünwald – Zum Nachholspiel empfängt der TSV Grünwald am Dienstag (19.30 Uhr) den Landesliga-Vierten Eintracht Karlsfeld. Florian de Prato gibt sich nach den in der zweiten Halbzeit herausgeschossenen Siegen in Landshut (5:2) und gegen Töging (4:2) zuversichtlich: „Unsere Fitness ist top. Im Winter haben wir intensiv gearbeitet, was den Jungs gar nicht so aufgefallen ist, weil wir viel mit dem Ball gemacht haben“, so Grünwalds Coach, der auch die Auffassungsgabe seiner Spieler betont: „Wir haben ihnen in der Halbzeit Lösungsansätze gegeben. Dass sie darauf schnell eingehen, ist auch eine Qualität. Von den neun Treffern in den zwei Partien hat allein Jordi Woudstra vier erzielt. Schon in den letzten zwei Tests (3:2 gegen Haidhausen, 1:1 gegen Freising) traf der Stürmer, der von der U19 des TuS Geretsried kam, dreimal. „Er ist eher ein introvertierter Kerl, der ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte. Aber er hat mit sechs Toren vor der Winterpause Selbstvertrauen getankt. Vielleicht kommt ihm auch eine Systemumstellung entgegen“, erklärt de Prato Woudstras Lauf, der dessen Nebenmann mit zu verdanken sei: „Gerade gegen Töging hatte Dimitrios Vourtsis seinen Anteil, indem er den stärkeren Innenverteidiger gebunden hat.“

Karlsfeld trotzte nach einem 1:2 gegen Rosenheim zuletzt dem Zweiten FC Unterföhring ein 2:2 ab. Beste Voraussetzungen für ein packendes Duell, findet de Prato: „Das ist eine Top-Mannschaft, die vorne dran bleiben will. Wir können nach unseren zwei Siegen befreit aufspielen.“ UMBERTO SAVIGNANO

TSV: Bayerschmidt - Bornhauser, Hippacher, Mair, Schöglmann, Th. de Prato, M. Koch, Buchta, Meyer, Vourtsis, Woudstra