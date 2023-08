Neunter Treffer: Grünwalds David Halbich netzt auch im Topspiel – Schwaig mit Comeback

Last-Minute-Treffer in Unterzahl: Der TSV Grünwald gewinnt das Topspiel beim SV Pullach mit 2:1. © Picasa

Im Isartal-Derby der Landesliga Südost ging der Siegeszug des TSV Grünwald weiter. Das Team von Trainer Rainer Elfinger gewann mit 2:1 beim SV Pullach und feierte in der siebten Partie den siebten Sieg.

München – Dabei dominierten die Gastgeber die erste Spielhälfte. Die Pullacher gingen nach einer Viertelstunde durch Kevin Nsimba in Führung, vergaben aber weitere Tormöglichkeiten. Kurz vor dem Seitenwechsel rückte SVP-Torhüter Timon Dressel in den Blickpunkt, weil er einen Elfmeter des Grünwalder Liga-Toptorjägers David Halbich parierte.

Nach der Halbzeit legten die Gäste einen Zahn zu. Fabian Traub sorgte nach einer Stunde für den Ausgleich. Die Hektik auf dem Platz nahm aber immer mehr zu, Grünwalds David Wörns kassierte in der 68. Minute die Ampelkarte. Überraschend konnte Pullach aus der personellen Überzahl kein Kapital schlagen. Im Gegenteil, erneut schlug der Liga-Toptorjäger zu: In der neunten Minute der Nachspielzeit erzielte Halbich seinen neunten Saisontreffer und Grünwald behielt die weiße Weste.

Der FC Sportfreunde Schwaig verteidigte Rang zwei nach einer Zitterpartie. So musste sich das Team aus dem Landkreis Erding mit einem 2:2 gegen den TSV Kastl begnügen. Und es sah lange schlecht aus für das Team von Spielertrainer Benjamin Held. Die Gäste lagen bis zur Pause mit zwei Toren in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Vincent Sommer der Anschlusstreffer per Elfmeter. Dann schnürte der Torschütze in der 61. Minute den Doppelpack und die Gäste schwächten sich zudem mit dem Platzverweis für Raphael Kamhuber.

Nach dem eher durchwachsenen Saisonstart ist der VfB Forstinning auf dem Vormarsch und besiegte den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 4:2. Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Florian Hahn erzielten Bakary Touray (2. und 30.), Paul Angermeier (40.) und Matija Milic (86.), bei den Gästen sah Mouhamadou Ndiaya (Foto: Rabuser) in der 89. Minute Rot. (Klaus Kirschner)