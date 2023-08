„Damit hatten wir natürlich niemals gerechnet“: Grünwald baut rätselhafte Siegesserie aus

Auch Pullach weiter ungeschlagen

Von Klaus Kirschner schließen

Es gibt oft Serien, die selbst die Betroffenen nicht erklären können. So ist die Ausbeute des TSV Grünwald, mit sechs Siegen in sechs Partien fast rätselhaft.

München – „Damit hatten wir natürlich niemals gerechnet“, freute sich TSV-Sprecher Jochen Joppa. Auf jeden Fall hat der Trainerwechsel, Rainer Elfinger für Florian de Prato, die Grünweißen beflügelt.

Auch beim 1. FC Garmisch holte der Tabellenführer mit dem 2:1 wieder drei Punkte. Beim heimstarken Aufsteiger mussten die Grünwalder aber alles in die Waagschale werfen. Nach einer halben Stunde gelang David Wörns, der Sohn des Ex-Nationalspielers Christian Wörns, die Führung für die Gäste. Das 0:2 besorgte Toptorjäger David Halbich mit seinem achten Saisontreffer (51.). Die Gastgeber steckten aber nicht auf und machten mit dem Anschlusstreffer von Sandu Poplacean (70.) die Partie noch einmal spannend. Grünwald wackelte, Fabian Traub kassierte in der Nachspielzeit die Ampelkarte, aber mit dem 2:1-Auswärtssieg ging die sensationelle Erfolgsstory weiter.

Pullacher Kantersieg gegen Eggenfelden

Der Ex-Bayernligist SV Pullach möchte endlich eine sorgenfreie Saison abliefern und ganz vorn mitmischen. Beim 5:0-Auswärtssieg in Eggenfelden untermauerte die Mannschaft von Vinzenz Loistl die Ambitionen auf einen Spitzenplatz. Zur bisher erfolgreichen Saison konnte in erster Linie Gilbert Diep beitragen. In Niederbayern traf der Torjäger doppelt (25. und 87.) und verbesserte sich auf sieben Saisontreffer.

FC Sportfreunde Schwaig gewinnt in Neufraunhofen

Nach sechs Runden steht der FC Sportfreunde Schwaig überraschend auf Rang zwei. Jetzt ist das Team von Spielertrainer Benjamin Held auf dem besten Wege dem Nachbarn VfB Hallbergmoos (2:3-Heimniederlage gegen Ampfing) am Rande des Flughafens sportlich den Rang abzulaufen. Beim 2:1 in Neufraunhofen konnte sich der Coach wieder einmal auf seine Torjäger verlassen: Vincent Sommer (vier Saisontreffer) traf in der 40. Minute zum 1:0 und Raffael Ascher (fünf Saisontreffer) macht in der 90. Minute den Auswärtssieg perfekt. (Klaus Kirschner)