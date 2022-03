TSV-Grünwald-Trainer Flo de Prato trotzt zwölf Ausfällen: „Kein Bock auf Gejammer“

Von: Umberto Savignano

Nimmt die komplizierte Lage kämpferisch an: Florian de Prato, Trainer des TSV Grünwald. Das Hinspiel haben die Grün-Weißen 5:0 gewonnen © Robert Brouczek

Coronafälle und Verletzungen beuteln den TSV Grünwald vor dem Neustart bei der SpVgg Landshut am Samstag (15 Uhr). Trainer Florian de Prato gibt sich aber kämpferisch.

Grünwald – Eine Spielabsage ist für den Grünwalder Coach nicht einmal ein Gedankenspiel wert. „Wir haben zu den sechs, sieben Coronaausfällen noch fünf, sechs Verletzte. Aber wir werden 13, 14 Leute zusammenbringen. Und das heißt, ich kann so oft wechseln, wie es vor der Pandemie erlaubt war“, stellt Florian de Prato klar. Genauso deutlich macht er seine Ablehnung gegen jede Form von Ausreden: „Ich habe keinen Bock auf Gejammer und ich habe zu meinen Spielern auch gesagt: Es darf kein Alibi sein. Alle, die dabei sind, haben den Anspruch Landesliga zu spielen.“

Wer dann wirklich dabei sein wird, sei zwar eine spannende Frage. Doch damit müsse sich wohl nicht nur er befassen: „In zwei Wochen hat vielleicht unser Gegner die Coronaproblematik. Es kann jeden treffen und es wird jeden treffen.“

Immerhin: Nach dem Trainingsstart blieben die Grün-Weißen von einer Infektionswelle lange verschont, wie de Prato erzählt: „Die ersten vier Wochen sind wir gut durchgekommen, problematisch waren erst die letzten zwei Wochen. Mit der Vorbereitung sind wir im Trainerteam deshalb relativ zufrieden, die Jungs haben sehr gut gearbeitet. Es gab gute Spiele und durchwachsene Spiele.“

TSV Grünwald: Gute Leistungen in den letzten Testspielen

Gefallen hat dem Coach, dass die letzten beiden Probepartien, ein 1:1 beim Liga-Rivalen SE Freising und ein 3:2-Sieg beim Bezirksligisten SpVgg 1906 Haidhausen, de Pratos Ex-Verein, zu den besseren zählten. „Gegen Freising war es ein sehr seriöses Spiel von beiden Seiten. Wir haben da bewusst auf Rasen gespielt, das war ein Acker, es war nicht ansehnlich, aber wir haben es gut gemacht. Auch das 3:2 bei der SpVgg Haidhausen war, nachdem wir ab der 20. Minute reingekommen sind, ein gutes Spiel von uns“, lobt de Prato, der sich angesichts des Trends seiner Mannschaft durchaus zuversichtlich gibt, unabhängig von den Resultaten: „Ergebnisse in den Testspielen sind Egal-Ergebnisse. Mich interessiert, wie wir die Dinge umsetzen, und das machen wir teilweise schon recht gut.“ Sein Fazit: „Wir sind ein ganz normaler Landesligist mit guten Fortschritten.“

Bessere Fortschritte hat, zumindest vor der Winterpause, der erste Gegner gemacht. Die SpVgg Landshut liegt elf Punkte und sechs Plätze vor dem TSV auf Rang fünf, ohne Anschluss nach ganz oben, aber auch ohne Sorgen um den Klassenerhalt. „Ich würde das für uns sofort unterschreiben“, sagt de Prato, der den Niederbayern Respekt entgegenbringt, sie auch spielerisch entsprechend ihrer Position einordnet. „Es wundert mich nicht, dass Landshut als Tabellenfünfter im Niemandsland ist.“

Trotzdem sei man nicht chancenlos. Zum einen hatte die SpVgg in der Vorbereitung ihrerseits ebenfalls erhebliche Personalprobleme, kassierte mit dem 0:7 gegen den Mitte-Landesligisten SV Fortuna Regensburg sogar eine richtige Klatsche. Zum anderen lässt die Erinnerung ans Hinspiel, das der TSV mit 5:0 gewann, hoffen: „Da haben wir gezeigt, wozu wir in der Lage sind und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, so de Prato, der allerdings davor warnt, aus diesem Saisonhighlight voreilige Schlüsse zu ziehen: „Da hat Landshut meiner Meinung nach auch einen rabenschwarzen Tag erwischt und wir einen bockstarken.“ Diesmal würde de Prato angesichts der Personalnot eine ausgeglichene Partie wohl schon zufrieden stellen. (Umberto Savignano)